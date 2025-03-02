Carvana возвращается: запуск автосалона под брендом Stellantis

Эксперимент в Темпе: автосалон Chrysler/Dodge/Jeep/Ram от Carvana

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Три года назад будущее Carvana казалось мрачным: продажи стремительно падали, пришлось проводить увольнения, а курс акций рухнул с пика в 376 долларов до всего 7. Однако за последние два года онлайн-ритейлер подержанных автомобилей сумел выбраться из кризиса. В прошлую пятницу компания объявила о запуске нового направления – управлении автосалоном, представляющим бренд Chrysler/Dodge/Jeep/Ram, расположенным к югу от Темпе, Аризона.

Фото: hibridosyelectricos. com by Dodge, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Dodge Charger

Новый шаг вызвал вопросы: зачем переходить в сегмент новых автомобилей, особенно работая с Stellantis, чья ситуация оставляет желать лучшего? По информации Automotive News, представители Carvana объяснили своё решение тем, что компания постоянно ищет возможности для экспериментов, даже если речь идёт о тестовом проекте в одном регионе.

Насколько значимым окажется этот опыт, компания расценивает его как небольшое испытание, целью которого является изучение способов обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов на франчайзинговом автосалоне. При этом Carvana не ожидает, что данный эксперимент существенно повлияет на её финансовые результаты в обозримом будущем.

Несколько лет назад подобное решение было немыслимо для компании. В 2024 году после проведения реструктуризации и оптимизации расходов Carvana продемонстрировала рост продаж на 33%, что многими воспринимается как результат смелых управленческих шагов. Тем не менее, ранее в этом году Hindenburg Research оклеймил компанию эпитетом «самой масштабной аферой», аналогично разоблачённым случаям с Nikola и Lordstown Motors, обанкротившимися позднее.

История Carvana началась в 2013 году с внедрения оригинальных автомобильных вендинговых автоматов, которых сегодня насчитывается 39. В октябре компания отметила достижение 4 миллионов проведённых сделок, что подчеркивает её долгосрочное присутствие на рынке.

Вопрос, остающийся открытым, заключается в том, является ли запуск автосалона просто экспериментом или предвестником масштабных изменений в стратегии. Анализируя историю индустрии, можно вспомнить, как CarMax начинала как дилерский центр Chrysler в 90-х годах, а затем полностью переключилась на подержанные автомобили. В случае с Carvana приобретение франшизы Stellantis, по всей видимости, обусловлено прежде всего выгодным расположением и, возможно, привлекательной ценой.

Условия сделки, связанные с покупкой автосалона, не были раскрыты. Известно лишь, что Jerry Seiner Dealerships владеют единственным автосалоном Stellantis в своей группе, расположенным всего в 45 милях от штаб-квартиры Carvana в Темпе. Новый автосалон, который заработает под именем Casa Grande Chrysler/Dodge/Jeep/Ram, откроется в понедельник, при этом все 41 сотрудник сохранят свои рабочие места.

Планы Carvana в рамках этого эксперимента остаются неясными. Возможно, компания намерена внедрить вендинговые автоматы, позволяющие приобретать новые Dodge Charger EV и Jeep Cherokee за жетоны. Хотя увольнений не предвидится, будущее может принести изменения в кадровом составе, особенно с учётом принципа «Войди в автомобиль без посредничества продавца», что может вызывать вопросы у сотрудников автосалона.

Уточнения

Carvana — интернет-магазин подержанных автомобилей, базирующийся в Темпе, штат Аризона. Компания является онлайн-дилером подержанных автомобилей в Соединенных Штатах и известна своими многоэтажными автоматами по продаже автомобилей. Carvana была включена в список Fortune 500 2021 года, как одна из самых молодых компаний, добавленных в список.



