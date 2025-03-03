Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать

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Зима оставляет следы не только на дорогах, но и на состоянии автомобиля. Холод, реагенты, перепады температур — всё это влияет на узлы и системы машины. Поэтому, когда приходит тепло, важно провести комплексную диагностику и обслуживание, чтобы избежать поломок в разгар летнего сезона.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Lamando L

Подготовка к лету — это не только смена резины, но и целый список мероприятий, которые помогут продлить срок службы автомобиля и снизить риск неожиданных поломок.

Что можно сделать самостоятельно?

1. Тщательная мойка и удаление реагентов

После зимы кузов автомобиля покрыт остатками соли и химикатов, которые могут привести к коррозии.

Автомобиль нужно мыть минимум три раза с интервалом в неделю.

Обязательно очищайте колёсные арки и днище, так как именно там скапливается основная грязь.

Проведите мойку подкапотного пространства, но осторожно — вода не должна попадать на электрические соединения.

2. Проверка аккумулятора

Зимой батарея работает на пределе, и к весне заряд может снизиться.

Проверьте уровень электролита (если АКБ не обслуживаемая, проверьте напряжение).

Долейте дистиллированную воду (при необходимости).

Полностью зарядите аккумулятор перед сезоном длительных поездок.

3. Замена щёток стеклоочистителей

Летний дождь не менее опасен, чем зимний снегопад, а старые щётки могут оставлять разводы и ухудшать обзор.

Если щётки начали скрипеть или плохо чистят стекло, замените их.

Оптимально иметь два комплекта — для зимы и лета.

4. Контроль тормозной системы

Зимой тормозная жидкость может впитывать влагу, что приводит к ухудшению тормозов.

Проверьте уровень жидкости в бачке, при необходимости долейте или замените её.

Если тормоза стали "ватными", жидкость нужно менять полностью.

5. Проверка антифриза

Сильные морозы и скачки температуры могут повредить систему охлаждения.

Проверьте уровень жидкости.

Осмотрите клапан на крышке радиатора — если он повреждён, замените его.

Раз в 5 лет полностью меняйте антифриз, так как он теряет свои свойства.

6. Очистка и замена фильтров

Салонный фильтр забивается пылью и теряет эффективность — летом это особенно важно.

Воздушный фильтр влияет на работу двигателя — загрязнённый элемент снижает мощность.

Радиатор кондиционера лучше промыть — это поможет избежать перегрева и отказа системы охлаждения.

Слабые места автомобиля после зимы

1. Подвеска и рулевые элементы

Зима — тяжёлое испытание для шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков.

Поддомкратьте колёса и покачайте их по вертикали и горизонтали — если есть люфт, подвеску нужно ремонтировать.

Проверьте сход-развал, так как после зимы углы установки колёс могут измениться.

2. Амортизаторы

Замена стоек после зимы — не прихоть, а необходимость.

Если амортизаторы текут или появились посторонние шумы при движении, их лучше заменить до начала лета.

3. Уплотнители и резиновые элементы

Проверяйте сайлентблоки, держатели выхлопной системы, сальники.

После зимы уплотнители дверей и багажника могут пересохнуть — обработайте их силиконовой смазкой.

4. Тормозные магистрали и шланги

Зимой металлические трубки могут покрыться коррозией, а резиновые элементы — растрескаться.

Осмотрите тормозные шланги, магистрали и места соединений.

Если есть трещины или подтёки, замените элементы немедленно.

Дополнительные работы перед летом

1. Обслуживание кондиционера

Многие забывают, что фреон постепенно испаряется.

Проверяйте и дозаправляйте кондиционер, если он работает неэффективно.

Включите его на 10-15 минут, чтобы смазать систему.

2. Проверка электрики

Окисленные клеммы аккумулятора нужно почистить и обработать солидолом.

Проверьте работоспособность фар, габаритов и поворотников.

3. Осмотр свечей и форсунок

Зимой из-за коротких поездок на свечах образуется нагар.

Свечи зажигания лучше заменить, чем чистить.

Форсунки рекомендуется чистить на специализированном стенде.

Весенняя подготовка автомобиля — это не только смена резины, но и комплексная проверка ключевых узлов. Регулярный уход поможет избежать дорогого ремонта, повысить безопасность на дороге и продлить срок службы автомобиля.