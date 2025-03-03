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Весна обнажает все грехи зимы: что скрывает ваш автомобиль и какие поломки начали его разрушать

5:00
Авто

Зима оставляет следы не только на дорогах, но и на состоянии автомобиля. Холод, реагенты, перепады температур — всё это влияет на узлы и системы машины. Поэтому, когда приходит тепло, важно провести комплексную диагностику и обслуживание, чтобы избежать поломок в разгар летнего сезона.

Volkswagen Lamando L
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Lamando L

Подготовка к лету — это не только смена резины, но и целый список мероприятий, которые помогут продлить срок службы автомобиля и снизить риск неожиданных поломок.

Что можно сделать самостоятельно?

1. Тщательная мойка и удаление реагентов

После зимы кузов автомобиля покрыт остатками соли и химикатов, которые могут привести к коррозии.

  • Автомобиль нужно мыть минимум три раза с интервалом в неделю.
  • Обязательно очищайте колёсные арки и днище, так как именно там скапливается основная грязь.
  • Проведите мойку подкапотного пространства, но осторожно — вода не должна попадать на электрические соединения.

2. Проверка аккумулятора

Зимой батарея работает на пределе, и к весне заряд может снизиться.

  • Проверьте уровень электролита (если АКБ не обслуживаемая, проверьте напряжение).
  • Долейте дистиллированную воду (при необходимости).
  • Полностью зарядите аккумулятор перед сезоном длительных поездок.

3. Замена щёток стеклоочистителей

Летний дождь не менее опасен, чем зимний снегопад, а старые щётки могут оставлять разводы и ухудшать обзор.

  • Если щётки начали скрипеть или плохо чистят стекло, замените их.
  • Оптимально иметь два комплекта — для зимы и лета.

4. Контроль тормозной системы

Зимой тормозная жидкость может впитывать влагу, что приводит к ухудшению тормозов.

  • Проверьте уровень жидкости в бачке, при необходимости долейте или замените её.
  • Если тормоза стали "ватными", жидкость нужно менять полностью.

5. Проверка антифриза

Сильные морозы и скачки температуры могут повредить систему охлаждения.

  • Проверьте уровень жидкости.
  • Осмотрите клапан на крышке радиатора — если он повреждён, замените его.
  • Раз в 5 лет полностью меняйте антифриз, так как он теряет свои свойства.

6. Очистка и замена фильтров

  • Салонный фильтр забивается пылью и теряет эффективность — летом это особенно важно.
  • Воздушный фильтр влияет на работу двигателя — загрязнённый элемент снижает мощность.
  • Радиатор кондиционера лучше промыть — это поможет избежать перегрева и отказа системы охлаждения.

Слабые места автомобиля после зимы

1. Подвеска и рулевые элементы

Зима — тяжёлое испытание для шаровых опор, рулевых наконечников и сайлентблоков.

  • Поддомкратьте колёса и покачайте их по вертикали и горизонтали — если есть люфт, подвеску нужно ремонтировать.
  • Проверьте сход-развал, так как после зимы углы установки колёс могут измениться.

2. Амортизаторы

Замена стоек после зимы — не прихоть, а необходимость.

  • Если амортизаторы текут или появились посторонние шумы при движении, их лучше заменить до начала лета.

3. Уплотнители и резиновые элементы

  • Проверяйте сайлентблоки, держатели выхлопной системы, сальники.
  • После зимы уплотнители дверей и багажника могут пересохнуть — обработайте их силиконовой смазкой.

4. Тормозные магистрали и шланги

Зимой металлические трубки могут покрыться коррозией, а резиновые элементы — растрескаться.

  • Осмотрите тормозные шланги, магистрали и места соединений.
  • Если есть трещины или подтёки, замените элементы немедленно.

Дополнительные работы перед летом

1. Обслуживание кондиционера

Многие забывают, что фреон постепенно испаряется.

  • Проверяйте и дозаправляйте кондиционер, если он работает неэффективно.
  • Включите его на 10-15 минут, чтобы смазать систему.

2. Проверка электрики

  • Окисленные клеммы аккумулятора нужно почистить и обработать солидолом.
  • Проверьте работоспособность фар, габаритов и поворотников.

3. Осмотр свечей и форсунок

Зимой из-за коротких поездок на свечах образуется нагар.

  • Свечи зажигания лучше заменить, чем чистить.
  • Форсунки рекомендуется чистить на специализированном стенде.

Весенняя подготовка автомобиля — это не только смена резины, но и комплексная проверка ключевых узлов. Регулярный уход поможет избежать дорогого ремонта, повысить безопасность на дороге и продлить срок службы автомобиля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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