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Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто

1:43
Авто

Хотя "лихие 90-е" остались в прошлом, полностью безопасными дороги назвать всё ещё сложно. Многие водители задумываются о том, какие средства самообороны можно возить в машине, чтобы защитить себя и своё имущество.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Прежде всего, стоит понимать, что средства самообороны — это не просто любой тяжёлый предмет, который может пригодиться в драке. Например, в России не играют в бейсбол, но бейсбольные биты стабильно продаются с 90-х годов. Однако ни биту, ни молоток, ни монтировку нельзя считать легальными средствами самообороны. Их можно возить в машине, но использовать как оружие категорически запрещено.

Что разрешено перевозить?

Водитель может хранить в автомобиле официально разрешённые средства самообороны, но с соблюдением требований закона:

  • Перцовые баллончики — эффективны, доступны без лицензии.
  • Электрошокеры — мощностью не более 3 Вт (должны соответствовать ГОСТу).
  • Травматическое оружие — можно только при наличии лицензии.

Что под запретом?

Использование огнестрельного, колюще-режущего и рубящего оружия для самообороны запрещено. Его можно перевозить в машине только при наличии соответствующих разрешений, но применять в случае нападения — нельзя. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Водитель может возить с собой перцовый баллончик, электрошокер и травматическое оружие (при наличии лицензии). Но если в качестве "самообороны" используется бита, топор или нож — это уже нарушение закона, которое может привести к уголовному делу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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