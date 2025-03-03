Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто

Хотя "лихие 90-е" остались в прошлом, полностью безопасными дороги назвать всё ещё сложно. Многие водители задумываются о том, какие средства самообороны можно возить в машине, чтобы защитить себя и своё имущество.
Прежде всего, стоит понимать, что средства самообороны — это не просто любой тяжёлый предмет, который может пригодиться в драке. Например, в России не играют в бейсбол, но бейсбольные биты стабильно продаются с 90-х годов. Однако ни биту, ни молоток, ни монтировку нельзя считать легальными средствами самообороны. Их можно возить в машине, но использовать как оружие категорически запрещено.
Водитель может хранить в автомобиле официально разрешённые средства самообороны, но с соблюдением требований закона:
Использование огнестрельного, колюще-режущего и рубящего оружия для самообороны запрещено. Его можно перевозить в машине только при наличии соответствующих разрешений, но применять в случае нападения — нельзя. За это предусмотрена уголовная ответственность.
Водитель может возить с собой перцовый баллончик, электрошокер и травматическое оружие (при наличии лицензии). Но если в качестве "самообороны" используется бита, топор или нож — это уже нарушение закона, которое может привести к уголовному делу.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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