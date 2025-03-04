Рассказываем, когда можно отказаться от теста на алкоголь — и не остаться без прав

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2:26
Авто

Бывают ситуации, когда водитель едет спокойно, не нарушая ПДД, но инспектор ГИБДД всё равно просит пройти освидетельствование. Казалось бы, нет никаких явных признаков опьянения, но подозрения всё равно возникают. Стоит ли в таком случае волноваться и что делать, если вас остановили?

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Важно понимать, что инспектор имеет законное право отправить водителя на проверку, если у него есть малейшие основания для этого. Причём речь идёт не только об алкоголе — освидетельствование может проводиться и на наркотическое опьянение.

Почему отправляют на освидетельствование?

Есть несколько причин, по которым вас могут попросить пройти проверку:

  • Алкогольное опьянение не всегда очевидно. Человек может выглядеть трезвым, но уровень алкоголя в крови уже достиг критического значения.
  • Запах алкоголя в машине. Даже если пил пассажир, это может стать поводом для проверки.
  • Странное поведение водителя. Например, слишком замедленные или, наоборот, хаотичные движения, неуверенная речь.
  • Конфликт с инспектором. Иногда водителей отправляют на проверку "из принципа", если возникло недопонимание или водитель слишком грубо общался.

Можно ли отказаться от освидетельствования?

По закону отказ от проверки приравнивается к состоянию опьянения и ведёт к автоматическому лишению прав на срок до двух лет. Даже если вы абсолютно трезвы, уходить от освидетельствования — плохая идея.

Что делать, если вас отправляют на проверку?

  1. Не спорьте и ведите себя спокойно. Агрессия только усугубит ситуацию.
  2. Попросите инспектора объяснить причину. Он обязан назвать конкретные основания для направления на освидетельствование.
  3. Если не согласны — требуйте медицинское обследование. Если вас обвиняют несправедливо, лабораторный анализ поможет это доказать.
  4. Фиксируйте разговор. Если инспектор превышает полномочия, лучше иметь видеозапись общения.

Инспектор ГИБДД действительно может отправить вас на проверку, даже если вы не выглядите пьяным. Иногда это необходимость, а иногда — спорный повод для давления на водителя. Главное — не отказываться от освидетельствования, вести себя спокойно и знать свои права.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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