Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Дополнительные секции светофоров часто вызывают вопросы у водителей. Принцип их работы чётко прописан в ПДД: если горит зелёная стрелка, движение разрешено только в указанном направлении. Однако, если стрелка выключена, проезд в этом направлении запрещён, даже если основной сигнал остаётся зелёным.
Этот момент регламентирован пунктом 6.3 ПДД. Некоторые светофоры имеют чёрную контурную стрелку на основном зелёном сигнале. Она показывает, что движение в этом направлении разрешено, даже если дополнительная секция не горит (регламентировано пунктом 6.4 ПДД).
Некоторые водители считают, что отсутствие активной дополнительной секции — не повод для штрафа, если основной сигнал зелёный. Однако ГАИ даёт однозначный ответ: если чёрной контурной стрелки нет, то пункт 6.3 ПДД остаётся в силе, и движение в запрещённом направлении приравнивается к проезду на красный.
"Если дополнительная секция не работает, движение запрещено, даже если основной свет зелёный", — подтвердил инспектор ГАИ.
В ГОСТе прописано, что на светофорах с дополнительными секциями обязательно должна быть контурная стрелка на основном зелёном. Однако на практике такие светофоры встречаются не всегда.
Кроме того, в условиях плохой видимости водитель может просто не заметить, что стрелка выключена. Это не освобождает его от ответственности: перед поворотом всегда нужно убедиться, что дополнительный сигнал работает.
Проезд под не горящую стрелку расценивается как проезд на красный свет. Наказание:
Даже если светофор установлен с ошибками, водитель несёт ответственность за нарушение. Чтобы не попасть на штраф, перед поворотом убедитесь, что дополнительная стрелка горит.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
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