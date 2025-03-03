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Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

2:47
Авто

Дополнительные секции светофоров часто вызывают вопросы у водителей. Принцип их работы чётко прописан в ПДД: если горит зелёная стрелка, движение разрешено только в указанном направлении. Однако, если стрелка выключена, проезд в этом направлении запрещён, даже если основной сигнал остаётся зелёным.

Зеленый светофор
Фото: commons.wikimedia.org by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый светофор

Этот момент регламентирован пунктом 6.3 ПДД. Некоторые светофоры имеют чёрную контурную стрелку на основном зелёном сигнале. Она показывает, что движение в этом направлении разрешено, даже если дополнительная секция не горит (регламентировано пунктом 6.4 ПДД).

Когда можно двигаться, а когда — нет?

  • Если дополнительная стрелка горит — можно ехать, но с обязанностью уступить транспорту с главной дороги.
  • Если стрелка не горит, но на основном зелёном есть контурная стрелка — движение разрешено.
  • Если стрелка не горит и контурной стрелки на основном зелёном нет — движение запрещено, и такой проезд будет считаться нарушением.

Что делать, если стрелка не горит, а ехать хочется?

Некоторые водители считают, что отсутствие активной дополнительной секции — не повод для штрафа, если основной сигнал зелёный. Однако ГАИ даёт однозначный ответ: если чёрной контурной стрелки нет, то пункт 6.3 ПДД остаётся в силе, и движение в запрещённом направлении приравнивается к проезду на красный.

"Если дополнительная секция не работает, движение запрещено, даже если основной свет зелёный", — подтвердил инспектор ГАИ.

Почему возникают сложности?

В ГОСТе прописано, что на светофорах с дополнительными секциями обязательно должна быть контурная стрелка на основном зелёном. Однако на практике такие светофоры встречаются не всегда.

Кроме того, в условиях плохой видимости водитель может просто не заметить, что стрелка выключена. Это не освобождает его от ответственности: перед поворотом всегда нужно убедиться, что дополнительный сигнал работает.

Штрафы за нарушение

Проезд под не горящую стрелку расценивается как проезд на красный свет. Наказание:

  • Первое нарушение — штраф 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ).
  • Повторное нарушение — штраф 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Даже если светофор установлен с ошибками, водитель несёт ответственность за нарушение. Чтобы не попасть на штраф, перед поворотом убедитесь, что дополнительная стрелка горит.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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