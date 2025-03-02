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Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя

2:58
Авто

После любого праздника, будь то 23 февраля или 8 марта, у многих россиян встаёт один и тот же вопрос: когда можно безопасно сесть за руль? Водитель не должен управлять автомобилем, если в выдыхаемом воздухе содержание алкоголя превышает 0,16 мг на литр. Однако даже когда алкотестер показывает ноль, последствия застолья могут сказаться на реакции и внимательности за рулём.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Полное выведение алкоголя из организма занимает от 12 до 14 часов, но это лишь усреднённые показатели. Скорость расщепления спирта зависит от массы тела, метаболизма, объёма выпитого и даже сопутствующей еды. Поэтому для уверенности лучше подождать не менее суток, прежде чем садиться за руль.

Как ускорить выведение алкоголя

Есть несколько способов, которые помогут организму быстрее справиться с алкоголем, но они не гарантируют мгновенного результата.

  • Готовьтесь заранее. Если за несколько часов до праздника выпить небольшое количество спиртного, организм начнёт вырабатывать ферменты для его переработки. Это поможет уменьшить удар по организму во время застолья.
  • Не забывайте про воду. Регулярное употребление жидкости помогает снизить концентрацию алкоголя в крови и ускоряет его вывод через почки.
  • Выбирайте правильную еду. Жирные продукты замедляют всасывание спирта, но не ускоряют его расщепление. Лучше сочетать алкоголь с белковой пищей и овощами.
  • Двигайтесь. Прогулка на свежем воздухе перед застольем разгоняет метаболизм, что способствует более быстрому выводу алкоголя.
  • Высыпайтесь. Организму нужно время на восстановление. Полноценный сон поможет быстрее прийти в норму.

Что делать утром после праздника

На следующий день важно не только проверить себя на трезвость, но и оценить общее состояние. Даже если в крови уже нет алкоголя, похмельный синдром может негативно сказаться на скорости реакции и концентрации.

  • Контрастный душ помогает взбодриться, но не влияет на уровень алкоголя в крови.
  • Прогулка на свежем воздухе способствует выведению остатков спирта через дыхание.
  • Завтрак с белками и сложными углеводами помогает восстановить энергию и снизить слабость.
  • Не совмещайте курение и алкоголь — это увеличивает нагрузку на организм и ухудшает восстановление.

Даже если вы чувствуете себя бодро, не стоит рисковать. Остаточные эффекты алкоголя могут ухудшить координацию и реакцию, что опасно за рулём. Лучший совет — не садиться за руль в течение суток после застолья, чтобы избежать штрафов, аварий и неприятных последствий.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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