Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя

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После любого праздника, будь то 23 февраля или 8 марта, у многих россиян встаёт один и тот же вопрос: когда можно безопасно сесть за руль? Водитель не должен управлять автомобилем, если в выдыхаемом воздухе содержание алкоголя превышает 0,16 мг на литр. Однако даже когда алкотестер показывает ноль, последствия застолья могут сказаться на реакции и внимательности за рулём.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Полное выведение алкоголя из организма занимает от 12 до 14 часов, но это лишь усреднённые показатели. Скорость расщепления спирта зависит от массы тела, метаболизма, объёма выпитого и даже сопутствующей еды. Поэтому для уверенности лучше подождать не менее суток, прежде чем садиться за руль.

Как ускорить выведение алкоголя

Есть несколько способов, которые помогут организму быстрее справиться с алкоголем, но они не гарантируют мгновенного результата.

Готовьтесь заранее. Если за несколько часов до праздника выпить небольшое количество спиртного, организм начнёт вырабатывать ферменты для его переработки. Это поможет уменьшить удар по организму во время застолья.

Не забывайте про воду. Регулярное употребление жидкости помогает снизить концентрацию алкоголя в крови и ускоряет его вывод через почки.

Выбирайте правильную еду. Жирные продукты замедляют всасывание спирта, но не ускоряют его расщепление. Лучше сочетать алкоголь с белковой пищей и овощами.

Двигайтесь. Прогулка на свежем воздухе перед застольем разгоняет метаболизм, что способствует более быстрому выводу алкоголя.

Высыпайтесь. Организму нужно время на восстановление. Полноценный сон поможет быстрее прийти в норму.

Что делать утром после праздника

На следующий день важно не только проверить себя на трезвость, но и оценить общее состояние. Даже если в крови уже нет алкоголя, похмельный синдром может негативно сказаться на скорости реакции и концентрации.

Контрастный душ помогает взбодриться, но не влияет на уровень алкоголя в крови.

Прогулка на свежем воздухе способствует выведению остатков спирта через дыхание.

Завтрак с белками и сложными углеводами помогает восстановить энергию и снизить слабость.

Не совмещайте курение и алкоголь — это увеличивает нагрузку на организм и ухудшает восстановление.

Даже если вы чувствуете себя бодро, не стоит рисковать. Остаточные эффекты алкоголя могут ухудшить координацию и реакцию, что опасно за рулём. Лучший совет — не садиться за руль в течение суток после застолья, чтобы избежать штрафов, аварий и неприятных последствий.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

