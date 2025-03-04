Эта отметка в правах может обойтись вам в 15 000 рублей — рассказываем, что такое GCL

В водительских удостоверениях нового образца появилась отметка "GCL". Эта аббревиатура расшифровывается как "Glasses or Contact Lenses", что означает "очки или контактные линзы". Она указывает на необходимость использования средств коррекции зрения при управлении транспортным средством.
Ранее в водительских удостоверениях использовались надписи вроде "очки обязательны" или "линзы обязательны". Однако такие формулировки могли вызывать разночтения. С введением международных стандартов в марте 2021 года появилась унифицированная отметка "GCL", которая размещается в 14-й графе на оборотной стороне водительского удостоверения.
Перед получением водительского удостоверения каждый кандидат проходит медицинскую комиссию, включая осмотр офтальмолога. Если врач определяет, что острота зрения недостаточна для безопасного вождения без коррекции, в медицинской справке указывается необходимость использования очков или контактных линз. На основании этой справки в водительском удостоверении проставляется отметка "GCL".
Управление транспортным средством без предписанных средств коррекции зрения при наличии отметки "GCL" рассматривается как нарушение. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, это приравнивается к управлению без водительского удостоверения и влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
Отсутствие очков легко заметить, но наличие контактных линз определить сложнее. Инспектор не имеет права требовать от водителя снять линзы для проверки, поскольку это может нанести вред здоровью. В таких случаях достаточно устного подтверждения водителя о ношении линз.
После успешной операции по коррекции зрения необходимо пройти повторную медицинскую комиссию. С новой справкой можно обратиться в ГИБДД для замены водительского удостоверения без отметки "GCL". Только после этого разрешается управлять транспортным средством без средств коррекции зрения.
Всегда имейте при себе запасные средства коррекции зрения. Это поможет избежать неприятных ситуаций в случае потери или повреждения основных очков или линз.
Следите за состоянием зрения. Регулярные визиты к офтальмологу позволят своевременно корректировать рецепты на очки или линзы.
Обновляйте документы после изменения состояния зрения. Если необходимость в коррекции отпала, позаботьтесь о замене водительского удостоверения.
Соблюдение этих рекомендаций обеспечит безопасность на дороге и поможет избежать штрафов.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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