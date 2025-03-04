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Эта отметка в правах может обойтись вам в 15 000 рублей — рассказываем, что такое GCL

3:12
Авто

В водительских удостоверениях нового образца появилась отметка "GCL". Эта аббревиатура расшифровывается как "Glasses or Contact Lenses", что означает "очки или контактные линзы". Она указывает на необходимость использования средств коррекции зрения при управлении транспортным средством. 

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Что означает отметка "GCL" в водительских правах?

Ранее в водительских удостоверениях использовались надписи вроде "очки обязательны" или "линзы обязательны". Однако такие формулировки могли вызывать разночтения. С введением международных стандартов в марте 2021 года появилась унифицированная отметка "GCL", которая размещается в 14-й графе на оборотной стороне водительского удостоверения.

Когда ставится отметка "GCL"?

Перед получением водительского удостоверения каждый кандидат проходит медицинскую комиссию, включая осмотр офтальмолога. Если врач определяет, что острота зрения недостаточна для безопасного вождения без коррекции, в медицинской справке указывается необходимость использования очков или контактных линз. На основании этой справки в водительском удостоверении проставляется отметка "GCL".

Какие последствия несоблюдения требований отметки "GCL"?

Управление транспортным средством без предписанных средств коррекции зрения при наличии отметки "GCL" рассматривается как нарушение. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, это приравнивается к управлению без водительского удостоверения и влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Как инспекторы проверяют соблюдение требований?

Отсутствие очков легко заметить, но наличие контактных линз определить сложнее. Инспектор не имеет права требовать от водителя снять линзы для проверки, поскольку это может нанести вред здоровью. В таких случаях достаточно устного подтверждения водителя о ношении линз.

Можно ли убрать отметку "GCL" из водительского удостоверения?

После успешной операции по коррекции зрения необходимо пройти повторную медицинскую комиссию. С новой справкой можно обратиться в ГИБДД для замены водительского удостоверения без отметки "GCL". Только после этого разрешается управлять транспортным средством без средств коррекции зрения.

Рекомендации для водителей с отметкой "GCL"

  • Всегда имейте при себе запасные средства коррекции зрения. Это поможет избежать неприятных ситуаций в случае потери или повреждения основных очков или линз.

  • Следите за состоянием зрения. Регулярные визиты к офтальмологу позволят своевременно корректировать рецепты на очки или линзы.

  • Обновляйте документы после изменения состояния зрения. Если необходимость в коррекции отпала, позаботьтесь о замене водительского удостоверения.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит безопасность на дороге и поможет избежать штрафов.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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