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Запах бензина, скрипы и другие авто-загадки: объясняем на пальцах дабы избежать проблем

Авто

Как правильно ухаживать за автомобилем: ответы на самые популярные вопросы.

технический осмотр автомобиля
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
технический осмотр автомобиля

Почему в авто пахнет бензином?

Если вы водите бензиновый автомобиль, возможно, у вас произошла утечка топлива. Если же у вас электромобиль, скорее всего, виноват висящий на зеркале заднего вида ароматизатор. В любом случае, запах бензина — один из самых узнаваемых и даже приятных для многих. Так что, считайте, вам просто повезло.

Почему моя машина скрипит во время движения?

Возможно, у вас в подвеске поселились мыши. Шутка! На самом деле, скрипы могут быть вызваны износом тормозных колодок, проблемами с подвеской или даже просто накопившейся грязью. Лучше загляните в сервис, пока шутки не закончились.

Почему ключ не проворачивается в замке зажигания?

Если ключ не поворачивается, проблема может быть в его износе или повреждении. Однако есть ещё одна вероятность: вы случайно пытаетесь завести чужую машину. Оглядитесь, точно ли это ваш салон? Может, на центральной консоли лежат не ваши очки, а в подстаканнике — чужие мятные конфеты? Если да, пора ретироваться.

Что означает мигающая лампа на приборной панели?

Световые индикаторы могут сигнализировать о самых разных неисправностях. Откройте руководство пользователя — оно поможет определить причину. Если лампа погасла сама по себе, возможно, проблема решилась. А возможно, у вас теперь не только сломанный автомобиль, но и неисправная контрольная лампа. Подстрахуйтесь и загляните к специалисту.

Какое масло заливать в двигатель?

Это зависит от автомобиля. Если у вас обычная машина, универсальный вариант — 10W-30. Для холодного климата подойдёт масло с меньшей вязкостью. А если у вас итальянский суперкар, попробуйте оливковое масло первого отжима с каплей бальзамического уксуса — он придаст двигателю пикантности. Шутка, конечно, но с маслом лучше не экспериментировать — следуйте рекомендациям производителя.

Почему шины изнашиваются неравномерно?

Если одна шина изнашивается быстрее других, возможно, дело в неправильном давлении, проблемах с подвеской или нарушенной балансировке. А может, вы просто слишком часто закладываете крутые виражи на парковке супермаркета, пытаясь войти в управляемый занос. Если узнаёте себя, возможно, стоит немного умерить свой дрифтинг-энтузиазм.

Почему срабатывает сигнализация?

Допустим, прямо сейчас ваша сигнализация орёт на всю улицу. Если не идёт град размером с теннисные мячи, то вероятны две причины: либо датчики и проводка барахлят, либо кто-то пытается вскрыть машину. В первом случае стоит обратиться в сервис. Во втором — взять что-нибудь потяжелее и выйти на улицу. Но осторожно!

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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