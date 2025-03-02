Главные правила успешной продажи машины – не упустите важное

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью продать свою машину. Чтобы сделать это быстро, выгодно и безопасно, стоит придерживаться пяти ключевых правил.

Первое - подумать о будущем ещё на этапе покупки автомобиля. Некоторые модели теряют стоимость медленнее, чем другие, а редкие или малоизвестные бренды могут продаваться дольше.

Второе - перед продажей изучить рыночные цены на популярных площадках вроде "Авито", "Авто.ру" и "Дром". Это поможет выставить конкурентоспособную цену, заложив 5-7% запаса для торга.

Третье - тщательно подготовить автомобиль. Чистый кузов, ухоженный салон и устранённые мелкие дефекты создадут положительное впечатление. В объявлении важно разместить качественные фото и подробное описание комплектации.

Четвёртое - уверенно вести переговоры. Не стоит соглашаться на снижение цены по телефону и взаимодействовать с "перекупами". Торг уместен только при осмотре автомобиля, но в разумных пределах.

Пятое - при оформлении сделки стоит проверить личность покупателя, составить договор купли-продажи и подписывать документы только после получения денег. Безопаснее принимать оплату на банковскую карту или проводить сделку в присутствии надёжного свидетеля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

