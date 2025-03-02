Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вишнёвый пирог, который тает во рту — мистики тут никакой, только вкус
Прическа, которая придаст твоим волосам невероятный объем — попробуй прямо сейчас!
Хотите, чтобы собака слушалась вас в любой ситуации? Вот что для этого нужно
Минимальная нагрузка — максимальный эффект: тренировки для тех, у кого нет времени на спорт
Овощное рагу, которое согреет в холодный день — рецепт, который вам нужен
Забудьте о вздутии живота: эта простая привычка изменит всё
Шокирующее заявление Кушанашвили: Лисовец обманул всех ради пиара?
Вы делаете это каждый сезон, а толку ноль: список бесполезных действий в саду
5 винтажных находок для спальни, которые дизайнеры сметают с полок комиссионок

Механическая коробка передач уже не та: почему она больше не король надежности

1:27
Авто

Механическая коробка передач считается самым надёжным типом трансмиссии, который обеспечивает низкий расход топлива. Однако многие популярные утверждения о "механике" далеки от правды.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Например, бытует мнение, что обслуживание МКПП обходится дешевле, чем у "автомата". Это утверждение верно только для старых, простых коробок, но современные механические трансмиссии содержат дорогостоящие элементы, такие как двухмассовый маховик, который может потребовать замены уже после 150 тысяч километров.

Другой распространённый миф — что масло в "механике" рассчитано на весь срок службы коробки. На самом деле его необходимо менять каждые 70-80 тысяч километров, чтобы избежать износа внутренних компонентов.

Ещё одно заблуждение — механическая коробка всегда расходует меньше топлива. В реальности многое зависит от стиля вождения. Автомобили с роботизированными КПП и вариаторами могут быть даже более экономичными, особенно в городских условиях.

И, наконец, нельзя считать, что "механика" всегда гарантирует долгий срок службы. Современные МКПП подвержены износу и во многом зависят от условий эксплуатации. По-настоящему долговечными были лишь старые механические трансмиссии, использовавшиеся в автомобилях 20-30 лет назад.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Замена устаревшего советского Ан-26. В РФ собрали первый фюзеляж для пассажирской Ладоги Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами
Новый сервис Госуслуг: запустили самозапрет на займы для защиты от мошенников
Близнец-паразит — врачи спасли подростка, из живота которого рос его брат
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей
Эффект плацебо в фитнесе: как мозг заставляет тело становиться сильнее
Приталенные пальто возвращаются — узнайте, что будет актуально
Важные изменения в сфере недвижимости и ЖКХ: вот что нужно знать
Выращиваем розы в картошке: результаты, которые вас удивят
Киев заявил, что Patriot сбивает не так уж и много русской баллистики
Куриные котлетки в сливочном соусе — нежнее просто не бывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.