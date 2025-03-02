Механическая коробка передач уже не та: почему она больше не король надежности

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Механическая коробка передач считается самым надёжным типом трансмиссии, который обеспечивает низкий расход топлива. Однако многие популярные утверждения о "механике" далеки от правды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Например, бытует мнение, что обслуживание МКПП обходится дешевле, чем у "автомата". Это утверждение верно только для старых, простых коробок, но современные механические трансмиссии содержат дорогостоящие элементы, такие как двухмассовый маховик, который может потребовать замены уже после 150 тысяч километров.

Другой распространённый миф — что масло в "механике" рассчитано на весь срок службы коробки. На самом деле его необходимо менять каждые 70-80 тысяч километров, чтобы избежать износа внутренних компонентов.

Ещё одно заблуждение — механическая коробка всегда расходует меньше топлива. В реальности многое зависит от стиля вождения. Автомобили с роботизированными КПП и вариаторами могут быть даже более экономичными, особенно в городских условиях.

И, наконец, нельзя считать, что "механика" всегда гарантирует долгий срок службы. Современные МКПП подвержены износу и во многом зависят от условий эксплуатации. По-настоящему долговечными были лишь старые механические трансмиссии, использовавшиеся в автомобилях 20-30 лет назад.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

