Когда продать авто сложнее, чем найти место на парковке в центре

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители, покупая машину, редко задумываются о ее будущей продаже. Однако некоторые модели на вторичном рынке России найти нового владельца гораздо сложнее, особенно если речь идет о непопулярных брендах или специфических характеристиках авто.

Фото: www.drive2.ru by https://www.drive2.ru/b/1591787/ is licensed under Free More info BMW 750iL

Наиболее востребованы машины с автоматической коробкой передач, причем классический гидромеханический "автомат" ценится больше, чем роботизированные КПП и вариаторы.

Продажа подержанных премиальных автомобилей тоже может стать проблемой. Найти покупателя на BMW, Mercedes или Audi с пробегом бывает непросто, поскольку состоятельные люди обычно выбирают новые авто, а более бюджетные покупатели опасаются дорогого обслуживания.

Дополнительные сложности возникают с машинами, оснащенными малолитражными турбомоторами. Многие российские водители уверены, что такие двигатели ненадежны и быстро выходят из строя.

Слишком мощные автомобили также могут долго искать нового владельца. Причина проста — большой расход топлива и высокие налоги. Кроме того, трудности могут возникнуть с редкими спортивными моделями и машинами китайских брендов, которые пока не завоевали устойчивую репутацию на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

