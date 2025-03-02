Марки автомобилей, которые лидируют по числу нетрезвых водителей

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Научный центр безопасности дорожного движения МВД России совместно с Московским центром наркологии разработали инструкцию для инспекторов ГИБДД, чтобы упростить выявление нетрезвых водителей. В документе приводится статистика автомобилей, за рулём которых чаще всего оказываются пьяные водители.

Фото: commons.wikimedia.org by Bricizar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваз 2103

Сотрудники ГИБДД чаще всего останавливают в нетрезвом состоянии водителей автомобилей марки LADA, включая старые модели ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2108 и 2109. На их долю приходится 28% случаев.

Второе место занимает Toyota с долей 11%. Замыкают тройку корейские марки Kia и Hyundai, владельцы которых попадаются пьяными в 6% случаев.

Кроме того, немало нарушителей среди мотоциклистов. Чаще всего нетрезвыми оказываются водители старых мотоциклов "Иж" (43,1% случаев), следом идут владельцы "Уралов" (30%) и Yamaha.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

