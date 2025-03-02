Как обычный тюнинг может закончиться серьезными проблемами с ГИБДД

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Не все автомобилисты знают, что теперь самостоятельная замена некоторых деталей на автомобиле без предварительного согласования с ГИБДД запрещена. Согласно статье 12.5 КоАП, за подобные нарушения можно получить штраф до 5000 рублей или даже лишиться прав на срок от 6 месяцев до года.

Фото: Wikipedia by Nyttend is licensed under общественное достояние автомобиль без бампера

Под ограничения попадают кузовные элементы, такие как бамперы, спойлеры, обвесы, фары, колёсные диски и зеркала. Эти компоненты могут представлять угрозу для окружающих в случае ДТП или на высокой скорости, поэтому их установка требует сертификации.

Любые изменения в конструкции автомобиля должны быть официально зарегистрированы. Некоторые модификации и вовсе запрещены, например, установка неоригинального бампера без сертификации. Чтобы легально заменить его, необходимо пройти проверку в аккредитованной лаборатории и получить разрешение. Бампер должен быть выполнен из ударопрочного материала, чтобы не образовывать опасных осколков при аварии. Подобные требования распространяются и на замену стёкол и зеркал.

Нельзя самовольно менять руль, сиденья, переднюю панель и другие элементы интерьера. Производители разрабатывают их с учётом безопасности, и замена на неподходящие аналоги может значительно снизить уровень защиты в случае аварии.

Даже установка нестандартных колёсных дисков может повлиять на характеристики автомобиля. Размеры, отличающиеся от заводских, увеличивают нагрузку на двигатель и трансмиссию, а также могут привести к некорректным показаниям спидометра. ГИБДД рекомендует использовать только оригинальные или сертифицированные детали, чтобы избежать штрафов и проблем с безопасностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

