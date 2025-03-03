Как в СССР защищали автомобили с помощью военных технологий: шпионские методы на службе водителей

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В конце 1980-х годов, в эпоху гласности и перестройки, советская оборонная промышленность столкнулась с необходимостью перехода на выпуск гражданской продукции.

Фото: commons.wikimedia.org by FOTO:FORTEPAN / Wein Sarolta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобили СССР

Одним из таких предприятий было Научно-производственное предприятие "Темп", специализировавшееся на автоматике для истребителей. В условиях конверсии руководство завода решило использовать свой опыт для создания противоугонных систем для автомобилей.​

Охранная система "Аргус"

Совместно с Научно-исследовательским институтом прикладной химии, НПП "Темп" разработало противоугонное средство "Аргус". Эта система отличалась от современных сигнализаций своими габаритами и конструкцией.

Блок управления "Аргуса" был заключен в прочный корпус размером с кирпич, покрытый защитной зелёной краской, что придавало ему внушительный вид.​

Комплектация устройства включала встроенный аккумулятор, пьезосирену, датчики крена кузова и открытия дверей. Однако наиболее примечательной особенностью "Аргуса" были два пиропатрона, устанавливаемые под сиденьем водителя.

При несанкционированном проникновении в салон автомобиля сначала срабатывал аэрозольный патрон, наполняя салон слезоточивым газом. Если это не отпугивало злоумышленника, через несколько минут активировался второй патрон, создавая дымовую завесу.​

Реакция и последствия

Несмотря на инновационный подход, "Аргус" не получил широкого распространения. Его агрессивные методы защиты могли представлять опасность не только для угонщиков, но и для случайных прохожих или самого владельца автомобиля. Кроме того, сложность установки и обслуживания системы снижала её привлекательность для массового потребителя.​

Тем не менее, "Аргус" остаётся интересным примером того, как оборонная промышленность СССР пыталась адаптироваться к новым экономическим реалиям, используя свои технические наработки в гражданской сфере.​

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

