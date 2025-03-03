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Автомобиль как продолжение личности: почему мужчины выбирают не те машины, о которых мечтают

3:20
Авто

Когда речь заходит о "мужских" машинах, в воображении всплывают мощные внедорожники, спортивные купе и агрессивные седаны, которые будто бы говорят: "Да, я здесь, и мне плевать на твои Prius и минивэны!"

Chery Tiggo 8
Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 8

Но реальность немного отличается от киношных образов. Давайте разберёмся, какие автомобили считаются мужскими в теории — и какие действительно выбирают мужчины на практике.

ТОП-10 мужских автомобилей по ожиданиям

Эти модели ассоциируются с брутальностью, скоростью, свободой и, конечно же, престижем.

  • Porsche 911 — мечта, а не машина. Если бы жизнь была фильмом, у каждого второго был бы 911-й в гараже.
  • BMW M3 — если бы тестостерон был автомобилем, он выглядел бы именно так.
  • Dodge Challenger — чистая американская мощь. Тот самый muscle car из фильмов.
  • Mercedes G-Class — бункер на колёсах для тех, кто любит роскошь и доминирование.
  • Ford Mustang — легендарный хищник, который заставляет сердца биться чаще.
  • Chevrolet Camaro — muscle car, в котором хочется носить кожаную куртку и небрежно крутить ключи на пальце.
  • Jeep Wrangler — автомобиль, который будто бы создан для суровых парней, уехавших покорять дикую природу.
  • Toyota Land Cruiser — неубиваемый вездеход, способный пережить войну, зомби-апокалипсис и плохую дорогу.
  • Range Rover — элитный хищник, в котором можно быть как аристократом, так и любителем бездорожья.
  • Lamborghini Aventador — если бы агрессия и скорость соединились в одной машине.

Звучит круто, но реальная жизнь вносит свои коррективы.

ТОП-10 мужских автомобилей в реальности

Теперь посмотрим, что действительно выбирают мужчины, когда речь заходит не о статусе, а о повседневной жизни.

  • Toyota Camry — практичный седан, который есть у каждого второго мужика после 30.
  • Volkswagen Passat — немецкое качество, сдержанный стиль и надёжность. Без понтов, но с комфортом.
  • Skoda Octavia — если хочется немецкого качества, но бюджет поджимает.
  • Hyundai Solaris — мужской выбор для тех, кто не хочет думать о ремонтах и лишних тратах.
  • Lada Vesta — потому что это Россия, и здесь всё ещё есть ВАЗ.
  • Mitsubishi Outlander — кроссовер, который чаще встречается во дворах, чем в лесах.
  • Kia Sportage — практичный, надёжный и не привлекающий лишнего внимания.
  • Renault Duster — бюджетный внедорожник для тех, кто реально ездит по бездорожью, а не просто мечтает об этом.
  • Nissan X-Trail — компромисс между комфортом и внедорожными возможностями.
  • Ford Focus — автомобиль, который просто делает свою работу.

Итак, мужские автомобили — это не всегда про мощность, скорость и рев моторов. В реальной жизни мужчины выбирают удобство, практичность и надёжность. Но это не значит, что мечтать о спорткарах и внедорожниках — плохо. Ведь в каждом из нас живёт тот самый мальчишка, который когда-то наклеивал на стену постер с Porsche 911.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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