Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней

Летом 1955 года Никита Хрущёв вызвал на совещание главного конструктора завода АЗЛК и неожиданно заявил, что Советскому Союзу нужен компактный полноприводный автомобиль. Он поставил задачу: через 10 дней представить полноприводную версию "Москвич-402".
Перед конструкторами встала, казалось бы, невыполнимая миссия. Однако, работая без отдыха, они смогли представить макетный образец в установленные сроки. Хрущёв остался доволен и распорядился "подработать и запустить в производство".
После этого разработка продолжилась в обычном режиме, и лишь три года спустя — летом 1958 года — появились окончательные технические условия для "Москвич-410" и его универсальной версии "Москвич-411".
Для сравнения: ВАЗ-2121 "Нива" разрабатывался шесть лет, при этом технологии проектирования были куда более развитыми. Как же АЗЛК удалось создать работоспособный прототип за 10 дней?
Редакция автомобильного журнала "Колёса" нашла в архивах ответ: команда инженеров АЗЛК опиралась на опыт Горьковского автозавода (ГАЗ), где уже разрабатывали полноприводные автомобили. ГАЗ выпускал модель М-72, а также экспериментировал с проектом М-73, что помогло московским конструкторам ускорить процесс.
"Мы не начинали с нуля, — вспоминали инженеры АЗЛК. — У нас уже были готовые решения, оставалось адаптировать их под Москвич".
В советские годы автомобильные заводы тесно сотрудничали. На ГАЗе работал Николай Борисов, который ранее занимал пост главного конструктора на АЗЛК. После критики первых "Москвичей" его понизили и перевели в Горький.
Когда главным конструктором АЗЛК стал Александр Андронов, он поддержал Борисова, и вскоре тот получил должность ведущего конструктора на ГАЗе. В то же время Андронов пригласил на работу Ростислава Липгарта - сына легендарного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта. Ростислав возглавил разработку "Москвич-410".
"Мы всегда помогали друг другу, — говорили ветераны советского автопрома. — Это была наша сила".
В группе инженеров, создававших Москвич-410, были специалисты, участвовавшие в разработке полноприводных ГАЗ-61 и ГАЗ-67. Их опыт позволил за считанные дни сделать Москвич проходимым и надежным.
"Без знаний, накопленных на ГАЗе, мы бы не справились. Это была совместная победа", — признавались конструкторы.
Несмотря на стремительную разработку, "Москвич-410" не стал массовым автомобилем. Он выпускался ограниченной серией и использовался в основном в сельской местности.
Но сам факт создания внедорожника за 10 дней стал примером того, как слаженная работа инженеров, технический опыт и политическая воля могли воплотить в жизнь самые амбициозные проекты.
"Это было время, когда на слово "невозможно" просто не обращали внимания", — говорили конструкторы.
Москви́ч-410 — советский полноприводный автомобиль I группы малого класса повышенной проходимости, выпускавшийся с 1957 по 1960 год на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА).
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