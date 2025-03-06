Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы для грузовиков, не оплачивающих проезд по системе "Платон". Теперь вместо 5 000 рублей нарушителям грозит штраф 20 000 рублей. Почему власти пошли на такие меры, как отреагировали перевозчики и чем это грозит рынку?

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик

Почему штрафы выросли

Основная причина — массовые нарушения. Многие водители осознанно не платили за проезд по федеральным трассам, потому что штраф в 5 000 рублей выглядел просто как "плата за риск". Теперь государство решило сделать так, чтобы нарушать было дороже, чем соблюдать правила.

Старый штраф: 5 000 рублей за неоплаченный проезд.

Новый штраф: 20 000 рублей сразу за первое нарушение.

Что убрали? Раньше за повторное нарушение штраф составлял 10 000 рублей — теперь разницы между первым и последующими штрафами не будет.

Что будет с дальнобойщиками и рынком

На тех, кто платит за "Платон" официально, новые штрафы никак не повлияют. Но вот мелкие перевозчики пострадают больше, чем крупные компании.

Затраты на грузоперевозки вырастут, а значит, и цены на товары могут пойти вверх.

Перевозчики могут искать лазейки, например, использовать поддельные номера или менять маршруты на бесплатные дороги.

Рынок адаптируется, но малому бизнесу придётся сложнее.

Когда ждать изменений

Законопроект ещё не окончательный — впереди обсуждения. Но вероятность принятия высока, и если его одобрят, новые штрафы вступят в силу уже в 2025 году.

Уточнения

Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.



