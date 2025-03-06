Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы для грузовиков, не оплачивающих проезд по системе "Платон". Теперь вместо 5 000 рублей нарушителям грозит штраф 20 000 рублей. Почему власти пошли на такие меры, как отреагировали перевозчики и чем это грозит рынку?
Основная причина — массовые нарушения. Многие водители осознанно не платили за проезд по федеральным трассам, потому что штраф в 5 000 рублей выглядел просто как "плата за риск". Теперь государство решило сделать так, чтобы нарушать было дороже, чем соблюдать правила.
На тех, кто платит за "Платон" официально, новые штрафы никак не повлияют. Но вот мелкие перевозчики пострадают больше, чем крупные компании.
Законопроект ещё не окончательный — впереди обсуждения. Но вероятность принятия высока, и если его одобрят, новые штрафы вступят в силу уже в 2025 году.
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