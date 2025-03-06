Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шведский эксклюзив: редкий Volvo S80 с уникальной комплектацией
Голодать не нужно: как сбалансировать меню в пост и получать все витамины
Семейная ипотека: власти обсуждают расширение программы
За бардак в офисе – полмиллиона: Роспотребнадзор одобрил суровые меры против антисанитарии
Aston Martin DB7 с родословной: суперкар Элтона Джона выставлен на торги
Мука, мел и красители: какие специи чаще всего оказываются подделкой
Массированный удар по Украине зимой 2023 года отменили: почему Путин принял такое решение?
Лицо будто кислотой обожжено: Вдова участника СВО ужаснулась увиденному в гробу
Сложная обстановка в Курской области: ВСУ удерживают позиции, Россия наступает

Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам

1:46
Авто

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы для грузовиков, не оплачивающих проезд по системе "Платон". Теперь вместо 5 000 рублей нарушителям грозит штраф 20 000 рублей. Почему власти пошли на такие меры, как отреагировали перевозчики и чем это грозит рынку?

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Почему штрафы выросли

Основная причина — массовые нарушения. Многие водители осознанно не платили за проезд по федеральным трассам, потому что штраф в 5 000 рублей выглядел просто как "плата за риск". Теперь государство решило сделать так, чтобы нарушать было дороже, чем соблюдать правила.

  • Старый штраф: 5 000 рублей за неоплаченный проезд.
  • Новый штраф: 20 000 рублей сразу за первое нарушение.
  • Что убрали? Раньше за повторное нарушение штраф составлял 10 000 рублей — теперь разницы между первым и последующими штрафами не будет.

Что будет с дальнобойщиками и рынком

На тех, кто платит за "Платон" официально, новые штрафы никак не повлияют. Но вот мелкие перевозчики пострадают больше, чем крупные компании.

  • Затраты на грузоперевозки вырастут, а значит, и цены на товары могут пойти вверх.
  • Перевозчики могут искать лазейки, например, использовать поддельные номера или менять маршруты на бесплатные дороги.
  • Рынок адаптируется, но малому бизнесу придётся сложнее.

Когда ждать изменений

Законопроект ещё не окончательный — впереди обсуждения. Но вероятность принятия высока, и если его одобрят, новые штрафы вступят в силу уже в 2025 году.

Уточнения

Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации
Авто
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
ВАЗ-2102 Жигули. Первый массовый универсал Советского Союза Дмитрий Плотников Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь Игорь Буккер Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Последние материалы
За бардак в офисе – полмиллиона: Роспотребнадзор одобрил суровые меры против антисанитарии
Aston Martin DB7 с родословной: суперкар Элтона Джона выставлен на торги
Мука, мел и красители: какие специи чаще всего оказываются подделкой
Массированный удар по Украине зимой 2023 года отменили: почему Путин принял такое решение?
Лицо будто кислотой обожжено: Вдова участника СВО ужаснулась увиденному в гробу
Сложная обстановка в Курской области: ВСУ удерживают позиции, Россия наступает
Даже 15 см воды могут отправить машину в сервис — как этого избежать
Проезд по трассам подорожает — дальнобойщики готовятся к новым штрафам
Валюта растет, спрос не падает: почему туристы не боятся курса
Топ-5 компаний, которые уничтожают планету: названы лидеры по загрязнению Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.