Перекупщик всегда врёт, но не всегда умеет это скрывать — вот как его вычислить

Перекупщиков на вторичном рынке становится всё больше, и они всё чаще маскируются под обычных владельцев. Их цель — продать машину дороже, скрывая её реальные проблемы. Как распознать такого "продавца" ещё до подписания договора?
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Покупка автомобиля
Как вычислить перекупщика по телефону
Разговор с продавцом — первая возможность понять, кто перед вами.
Вот на что стоит обратить внимание:
Неуверенные ответы на вопросы о пробеге и возможных проблемах авто. Если человек путается или пытается увести разговор в сторону, это тревожный сигнал.
Слишком профессиональная подача. Объявления перекупщиков обычно выглядят безупречно: качественные фото, подробное описание, "идеальное" состояние.
Странные формулировки. Если вместо "я владею машиной 5 лет" звучит "автомобиль хороший, ухоженный, полностью обслужен", скорее всего, перед вами перекуп.
Что проверить при встрече
При личной встрече разоблачить перекупщика ещё проще:
Документы на авто. Если машина перепродавалась несколько раз за короткий срок — это настораживает. Часто такие сделки оформляют через второй или третий договор купли-продажи.
Подозрительное время осмотра. Перекупы любят показывать машины в сумерках, когда скрыть дефекты проще.
Неуверенность в технических деталях. Реальный владелец точно знает пробег, когда менялось масло и в каком состоянии подвеска. Перекупщик — нет.
Чрезмерная "сладкая" подача. Настоящий владелец не станет рекламировать свою машину, словно менеджер автосалона.