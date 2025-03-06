Перекупщик всегда врёт, но не всегда умеет это скрывать — вот как его вычислить

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Перекупщиков на вторичном рынке становится всё больше, и они всё чаще маскируются под обычных владельцев. Их цель — продать машину дороже, скрывая её реальные проблемы. Как распознать такого "продавца" ещё до подписания договора?

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Как вычислить перекупщика по телефону

Разговор с продавцом — первая возможность понять, кто перед вами.

Вот на что стоит обратить внимание:

Неуверенные ответы на вопросы о пробеге и возможных проблемах авто. Если человек путается или пытается увести разговор в сторону, это тревожный сигнал.

Слишком профессиональная подача. Объявления перекупщиков обычно выглядят безупречно: качественные фото, подробное описание, "идеальное" состояние.

Странные формулировки. Если вместо "я владею машиной 5 лет" звучит "автомобиль хороший, ухоженный, полностью обслужен", скорее всего, перед вами перекуп.

Что проверить при встрече

При личной встрече разоблачить перекупщика ещё проще: