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Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву

1:50
Авто

Некоторые водители уверены, что заливать топливо с более высоким октановым числом всегда полезно. Мол, это продлевает жизнь двигателю и даже увеличивает мощность. Но действительно ли переплата за АИ-100 оправдана, или это просто миф?

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Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Кому нужен высокооктановый бензин

АИ-100 создавался для мощных двигателей с высокой степенью сжатия. Чаще всего это моторы премиальных и спортивных автомобилей, цена которых начинается от нескольких миллионов рублей. В то же время стандартные машины прекрасно работают на АИ-92, АИ-95 или АИ-98, а заливать в них топливо с высоким октановым числом — скорее прихоть, чем необходимость.

Разве двигатель не станет мощнее

Распространён миф, что АИ-100 даёт прирост мощности. На самом деле эффект минимален и кратковременный. Более того, топливо с высоким октановым числом заставляет двигатель работать при повышенных температурах, что увеличивает нагрузку на систему охлаждения. Со временем это может привести к перегреву и ускоренному износу мотора.

А расход топлива снизится

Некоторые считают, что использование АИ-100 позволяет экономить топливо, но это тоже миф. Разница в расходе не превышает 0,5 литра на 100 км, что никак не компенсирует высокую стоимость такого бензина.

Когда всё-таки можно заправляться АИ-100

Иногда стоит разбавлять топливо. Например, если обычно используется АИ-95, раз в месяц можно залить АИ-98 или АИ-100. Это способствует очистке двигателя от нагара, что положительно влияет на его ресурс.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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