ТОП-7 легендарных легковых автомобилей СССР

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Автомобиль в СССР был не просто средством передвижения.

Фото: commons.wikimedia.org by Khusnutdinov Nail (nailgun), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ М20 Победа

Легковушка в семье подчёркивала её статус. Конечно, в советском автопроме были удачные модели, были и неудачные. Мы хотим рассказать вам о наиболее любимых легковых машинах советских граждан.

Вот 7 легендарных легковых автомобилей СССР.

1. ГАЗ-М20 "Победа". Этот автомобиль, выпускавшийся с 1946 по 1958 годы, стал одним из первых советских автомобилей с несущим кузовом. Он был известен своим стильным дизайном и надёжностью.

2. ГАЗ-21 "Волга". Этот автомобиль, выпускавшийся с 1956 по 1970 годы, стал символом советского автопрома. Он был известен своим комфортом, надёжностью и просторным салоном.

3. ЗАЗ-965 "Запорожец". Этот автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1969 годы, стал первым советским микролитражным автомобилем. Он был известен своей низкой ценой и экономичностью.

4. Москвич-412. Этот автомобиль, выпускавшийся с 1967 по 1997 годы, стал одним из самых массовых советских автомобилей. Он был известен своей надёжностью, простотой и доступностью.

5. ВАЗ-2101 "Жигули". Этот автомобиль, выпускавшийся с 1970 по 1988 годы, стал самым массовым советским автомобилем. Он был известен своей надёжностью, комфортом и доступностью.

6. ВАЗ-2121 "Нива". Автомобиль, выпускающийся с 1977 года по настоящее время, стал первым советским внедорожником. Он был известен своей высокой проходимостью, надёжностью и простотой.

7. ГАЗ-13 "Чайка". Автомобиль, выпускавшийся с 1959 по 1981 годы, стал представительским автомобилем высшего класса. Он был известен своим роскошным дизайном, комфортом и мощным двигателем.