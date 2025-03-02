Новая батарея Toyota: конец страха перед зарядкой электромобиля

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota разрабатывает новую батарею, которая способна навсегда решить проблему запаса хода электромобилей. Вместе с исследователями из Университета Киото компания создала новый катодный материал для твердотельных фторидных аккумуляторов (FIBs), которые могут обеспечить плотность энергии более чем в два раза выше, чем у литий-ионных батарей.

Если современные аккумуляторы имеют показатель 120-250 мАч/г, то новая технология позволяет достичь 550 мАч/г. Это означает, что электромобиль сможет проехать до 1200 километров без подзарядки.

Ключевая инновация связана с тем, как фторидные ионы движутся внутри батареи. Использование нитрида меди в сочетании с азотом и фтором позволяет высвобождать сразу три электрона на каждый атом азота, что значительно повышает эффективность накопления энергии. Кроме того, твердотельный электролит делает батарею безопаснее: в отличие от литий-ионных аналогов, здесь исключён риск перегрева и возгорания.

Однако остаётся ряд вопросов. Новая технология требует специальной инфраструктуры зарядки, а стоимость таких аккумуляторов пока остаётся высокой. Даже если удастся справиться с проблемой автономности, остаются вопросы о долговечности и стоимости замены батареи. На фоне этих разработок Toyota готовится к презентации нового электрокара, которая состоится 12 марта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

