Если в вас въехали задним ходом: как доказать свою невиновность

Представьте: вы стоите в пробке или на светофоре, и вдруг машина перед вами начинает сдавать назад. Происходит столкновение, но водитель впереди не спешит признавать вину. Как доказать, что удар был именно задним ходом?
Как подтвердить свою невиновность?
Это самый надёжный способ. Запись покажет момент движения задним ходом и опровергнет возможные ложные заявления.
Можно запросить видео с камер на ближайших зданиях или уличных столбах. Однако это займёт время.
Найдите минимум двух очевидцев, которые видели момент ДТП и готовы подтвердить обстоятельства.
Зафиксируйте повреждения автомобилей, следы торможения, расположение грязи и осколков на асфальте — это поможет определить направление удара.
Если водитель резко затормозил при движении назад, на асфальте останутся следы торможения, направленные в обратную сторону.
Если удар был задним ходом, комки пыли, пластика и стекла окажутся ближе к переднему бамперу вашей машины.
Водитель, двигающийся назад, обязан убедиться, что это безопасно и не создаст помех другим (ПДД, п. 8.12). Если удастся доказать, что он нарушил это правило, его признают виновным.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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