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Если в вас въехали задним ходом: как доказать свою невиновность

1:33
Авто

Представьте: вы стоите в пробке или на светофоре, и вдруг машина перед вами начинает сдавать назад. Происходит столкновение, но водитель впереди не спешит признавать вину. Как доказать, что удар был именно задним ходом?
Как подтвердить свою невиновность?

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Видеорегистратор

Это самый надёжный способ. Запись покажет момент движения задним ходом и опровергнет возможные ложные заявления.

Записи с камер наблюдения

Можно запросить видео с камер на ближайших зданиях или уличных столбах. Однако это займёт время.

Свидетели

Найдите минимум двух очевидцев, которые видели момент ДТП и готовы подтвердить обстоятельства.

Фотографии места ДТП

Зафиксируйте повреждения автомобилей, следы торможения, расположение грязи и осколков на асфальте — это поможет определить направление удара.

Следы на дороге

Если водитель резко затормозил при движении назад, на асфальте останутся следы торможения, направленные в обратную сторону.

Разлёт осколков и грязи

Если удар был задним ходом, комки пыли, пластика и стекла окажутся ближе к переднему бамперу вашей машины.

Что говорит закон

Водитель, двигающийся назад, обязан убедиться, что это безопасно и не создаст помех другим (ПДД, п. 8.12). Если удастся доказать, что он нарушил это правило, его признают виновным.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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