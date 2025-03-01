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Экономия или расточительство?: анализ финансовых последствий отказа от электромобилей

Администрация Трампа: разворот в стратегии гостранспорта
3:38
Авто

На прошлой неделе администрация Дональда Трампа приняла решение закрыть все зарядные устройства для электромобилей, установленные в федеральных зданиях, и распродать государственный автопарк электромобилей. Этот шаг стал полной отменой политики эпохи Джо Байдена, в рамках которой на монтаж зарядных станций и приобретение автомобилей было потрачено 300 миллионов долларов. Вместо ожидаемой экономии, новый курс может обернуться дополнительными расходами для налогоплательщиков, оцениваемыми примерно в 1 миллиард долларов.

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Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Согласно материалу Politico's E&E, Управление по общим услугам (GSA), отвечающее за недвижимость, оборудование и прочие ресурсы федерального сектора, вынуждено демонтировать 654 зарядные станции, что суммарно составляет 2 226 портов для зарядки, и реализовать свыше 25 тысяч государственных электромобилей. Один сотрудник GSA, предпочёлший сохранить анонимность из-за ограничений на общение с прессой, сообщил, что вывод из эксплуатации зарядных устройств может обойтись в сумму от 50 до 100 миллионов долларов.

Кроме того, продажа такого большого количества автомобилей грозит привести к перенасыщению рынка, что вызовет их значительное обесценивание. По оценкам, техника будет реализовываться примерно за 25% от исходной цены, что может повлечь за собой дополнительные потери на сумму около 225 миллионов долларов.

Ситуация осложняется тем, что сокращение государственного автопарка на 25 тысяч единиц потребует их последующей замены. Предварительные расчёты указывают на необходимость дополнительных вложений в размере около 700 миллионов долларов. Если суммировать затраты на новые автомобили, потери от обесценивания и расходы на демонтаж зарядных станций, итоговая сумма может превысить 1,025 миллиарда долларов, не считая уже потраченных 300 миллионов долларов на установку зарядок, которые теперь превращаются в безвозвратные расходы.

Большинство зарядных устройств располагались в федеральных учреждениях, таких как штаб-квартира ФБР и военные базы, где ими преимущественно пользовались государственные служащие. Однако в ряде объектов, например, в федеральных библиотеках и музеях, возможность зарядки была доступна и для посетителей. Таким образом, отмена данной меры затрагивает не только государственные автопарки, но и граждан, которым приходится сталкиваться с дополнительными сложностями при зарядке личных электромобилей.

Долгосрочные последствия этого решения могут оказаться ещё более существенными. Как отмечают специалисты InsideEVs, инвестиционная консалтинговая фирма ICF подсчитала, что эксплуатация государственного парка электромобилей позволила бы сэкономить около 6 миллиардов долларов по сравнению с автопарком на традиционном топливе. Несмотря на более высокую начальную стоимость и дополнительные расходы на инфраструктуру, электромобили обещали значительную экономию на топливе и техническом обслуживании в течение срока службы техники.

Но многие эксперты говорят, что наоборот, обслуживание электрокаров довольно дорогое и надёжность, ремонтопригодность, универсальность страдает. Так-что, время покажет, будет эта реформа успешной или нет.

Уточнения

Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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