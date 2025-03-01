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"Легенда" возвращается: новый двигатель для Ford Shelby GT500 в 2026

Ford Shelby GT500 2026: утечка данных о новом поколении
1:18
Авто

Автолюбители, следящие за высокопроизводительными версиями Mustang, получили неофициальное подтверждение возвращения Shelby GT500 в 2026 году. Согласно утечке внутреннего документа Ford, опубликованного на форуме Mustang7G, модель получит новый двигатель с кодовым названием Legend. Предполагается, что силовой агрегат будет модификацией существующего 5,2-литрового V8 (известного как Predator или Carnivore), но с доработанной конструкцией.

Ford Mustang Shelby GT500
Фото: commons.wikimedia.org by Ssu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Mustang Shelby GT500

Фотография меморандума, адресованного сотрудникам завода Ford в Дирборне, указывает на расширение производственных мощностей. В документе упоминается введение дополнительной вечерней смены на линии Niche к концу 2025 года, что связано с подготовкой к выпуску GT500. Эта линия исторически использовалась для сборки двигателей для Ford GT, GT350 и SVT Cobra "Terminator".

Новая Shelby GT500 займёт место между недавно представленным Dark Horse и эксклюзивным GTD. Ожидается, что её цена будет ближе к Dark Horse, что сделает модель доступнее гиперкара GTD, чья стоимость превышает $300 тыс.

Уточнения

Кэ́рролл Холл Ше́лби (англ. Carroll Hall Shelby; 11 января 1923, Лисберг — 10 мая 2012, Даллас) — американский автогонщик и автомобильный конструктор. Наиболее известен как создатель специальных версий Ford Mustang — GT350 и GT500. Основанная им компания Shelby American Inc с 1962 года занималась тюнингом и подготовкой специальных версий дорожных и спортивных автомобилей, прежде всего марки Ford. Выступал в гонках "24 часа Ле-Мана" (1954-1960), Targa Florio (1955), чемпионате мира Формулы-1 (1958-1959). Победитель 24 часов Ле-Мана 1959 года (напарник — Рой Сальвадори).
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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