Не изменяя традициям: выбор автомобиля как отражение характера

Две истории о водителях, доказывающих, что возраст — это всего лишь цифра

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В Калифорнии живёт 92-летняя Бев, чей водительский стаж приближается к 80 годам. Несмотря на возраст, она продолжает управлять пикапом Ford F-250 Super Duty 2000 года выпуска с механической коробкой передач и дизельным двигателем объёмом 7.3 литра. За годы эксплуатации автомобиль преодолел более 540 тыс. км. Бев отметила, что не планирует менять машину, так как новые модели Ford больше не выпускаются с "механикой", а её нынешний пикап остаётся надёжным.

Фото: Wikipedia by Tuner tom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ford F-150

Первые права женщина получила в 13 лет во время Второй мировой войны. Её первым транспортным средством стал грузовик с трёхступенчатой МКПП, купленный за $25 для работы на семейном ранчо. С 1983 года она приобретала пикапы Ford у одного дилера, остановившись на текущей модели 24 года назад.

Ещё один пример активного долголетия — 87-летний Хёрб Стерн из Сан-Диего. Мужчина приобрёл спортивный хетчбэк Toyota GR Corolla, став, вероятно, самым возрастным владельцем этой модели в мире. Его выбор подчёркивает, что увлечение автомобилями и динамичной ездой не имеет возрастных ограничений.

Уточнения

F-Series — серия полноразмерных пикапов, выпускаемых Ford Motor Company более семидесяти лет. Первый пикап Ford F-серии — одна из самых успешных моделей в истории компании Ford. С момента своего появления в 1948 году компания продала более 27,5 млн пикапов F-серии по всему миру; это самый продаваемый пикап в Америке в течение 30 лет, также автомобили F-серии являются самыми продаваемыми автомобилями в США и Канаде. К настоящему времени выпущено уже 13 поколений. С 1999 года F-250 и более тяжёлые модели выделены в отдельную серию Ford Super Duty.



