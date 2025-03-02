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Рассказываем, когда нож в машине превращается в оружие, а вы — в потенциального преступника

2:29
Авто

Многие автовладельцы задаются вопросом, можно ли безопасно возить нож в своей машине, не нарушая закон. Вопрос актуален, ведь ножи бывают разные, и некоторые из них могут классифицироваться как холодное оружие. А это уже совсем другая история с правовыми последствиями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит разобраться, какие ножи можно возить в машине без последствий.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Когда нож — это не оружие

Как объяснил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru, действующее законодательство не ограничивает владельцев автомобилей в праве хранить нож в своём личном транспортном средстве. Его можно положить в бардачок, на панель или в боковой карман двери — это не нарушает закона.

Личный автомобиль считается частным пространством, где хозяин вправе хранить любые вещи, в том числе ножи. Однако важно, чтобы нож не был классифицирован как холодное оружие, ведь тогда возникают уже серьёзные правовые риски.

Как избежать проблем с законом

Если на проверке у инспектора возникнут вопросы по поводу ножа, лучше всего указать, что это обычный туристический или бытовой инструмент, например, необходимый для ремонта автомобиля.

Важно помнить, что закон чётко прописывает, как отличить бытовой нож от холодного оружия. Чтобы не было недоразумений, всегда полезно иметь с собой сертификат, подтверждающий, что нож не является холодным оружием. Даже фотография документа, сделанная при покупке, может быть полезной при возникновении вопросов.

Когда нож может стать проблемой

Если инспектор ГАИ заметит нож в вашем автомобиле, он вправе изъять его для экспертизы. Только специалист сможет точно определить, является ли этот предмет холодным оружием.

Если экспертиза подтвердит, что нож действительно подпадает под эту категорию, вам придётся предоставить соответствующие документы, подтверждающие законность его хранения и транспортировки. В противном случае вас ожидает штраф от 500 до 2000 рублей, а сам нож будет изъят.

Особый случай — самодельные ножи

Если нож был изготовлен вручную, ситуация становится гораздо серьёзнее. В таком случае не обойдётся без уголовной ответственности, и наказание может включать даже лишение свободы.

Уточнения

Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω — «колю́»; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. ні́ж) — прежде всего колющий (исходя из этимологии слова), а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл), с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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