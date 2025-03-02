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Долговечность без компромиссов: почему эти двигатели спокойно проезжают миллион километров

3:36
Авто

Капитальный ремонт двигателя — это не тот момент, к которому хочется быть готовым. Неудачный двигатель может обойтись очень дорого, и тем более сложно избежать этого, когда время неизбежно наступит. Но вот хорошие новости: есть двигатели, которые при должном уходе могут работать и работать, преодолевая сотни тысяч километров без серьёзных поломок.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Преодоление рубежа в 450-500 тысяч километров — это хороший результат. В таких моторах сегодня делают акцент не только японцы, но и многие производители из Германии и Франции. Разберемся, какие двигатели могут выдержать испытание временем.

1. EC5 (Peugeot)

Французский двигатель EC5 — это модернизированная версия старого атмосферного двигателя TU5JP4, который выпускался ещё в 1980-е. Объем 1.6 литра, мощность 115 лошадиных сил. При этом ресурс двигателя до капитального ремонта составляет минимум 400 тысяч км. И, что особенно приятно, до 150 тысяч км проблем с мотором не возникает вообще. Такой двигатель можно встретить, прежде всего, на моделях Peugeot.

2. K4M (Renault)

Ещё один французский агрегат — K4M. Это двигатель с чугунным блоком и распределенным впрыском, в зависимости от модели может быть с 8 или 16 клапанами. Основной недостаток — слабенький ремень ГРМ, но если за ним следить, то мотор прослужит от 400 до 450 тысяч км без серьёзных поломок. А при хорошем уходе он может дожить и до полумиллиона.

3. 4GR-FSE (Toyota)

Японский двигатель с алюминиевым блоком, прямым впрыском и фазорегуляторами. Рабочий объём — 2.5 литра, мощность — 200 лошадиных сил. Несмотря на высокую вероятность "масложора" после 100 тысяч км пробега, этот мотор вполне способен прослужить 450-500 тысяч км, если за ним следить. Он встречается на автомобилях Toyota.

4. 1.6 MPI EA211 (Volkswagen, Skoda)

Немецкий двигатель EA211 объёмом 1.6 литра — это ещё один достойный представитель. Он требователен к обслуживанию, но если ухаживать за ним, он может служить от 300 до 500 тысяч км. Однако стоит учитывать, что на новых моделях могут возникать проблемы с гильзой и юбкой поршня. На старых таких проблем нет. Этот двигатель можно встретить на Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

5. HR16DE (Nissan)

Двигатель HR16DE японского производства — это проверенный годами агрегат с рабочим объёмом 1.6 литра и мощностью 120 лошадиных сил. Несмотря на то, что официально его ресурс оценивается в 250-270 тысяч км, на практике он легко преодолевает 500 тысяч и больше при минимальном уходе.

Проблема может возникнуть с "масложором", который начинается после 125-150 тысяч км. Но в остальном мотор вполне надёжен. Он встречается на моделях Nissan Juke и Terrano.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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