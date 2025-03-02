Новые правила на дорогах: Росгвардия может вмешиваться в проверку документов — но как

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На дорогах России можно встретить представителей Росгвардии, которые, как и сотрудники ГАИ, могут остановить автомобиль и запросить документы у водителей. Однако стоит уточнить, что их полномочия не такие широкие, как у полиции. Чем же занимается Росгвардия, и когда она вправе вмешиваться в проверки?

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Что стоит за Росгвардией

Росгвардия — это относительно новая структура в России, созданная в 2016 году. Её основная задача — поддержание общественного порядка, борьба с терроризмом, защита стратегически важных объектов и выполнение задач военного характера. Она сочетает в себе функции полиции и армии, но при этом имеет определённую автономию и подчиняется непосредственно президенту страны.

По сути, Росгвардия выполняет те же функции, что и полиция, но в особых случаях. Среди её задач — охрана объектов, безопасность на массовых мероприятиях, а также защита государственной границы. На дороги Росгвардия выходит не так часто, как сотрудники ГАИ, однако в некоторых случаях её представители могут попросить предъявить документы.

Когда Росгвардия вправе останавливать автомобили

Для того чтобы Росгвардия останавливалась на дороге, должны быть особые обстоятельства. Например, если транспортное средство связано с государственной организацией или находится на территории, охраняемой этой силовой структурой. Также проверка документов может быть частью специальной операции или мероприятия, когда необходимо установить личность водителя.

Но даже в таких ситуациях Росгвардия не имеет полномочий привлекать водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения — это задача сотрудников ГАИ. В случае административных правонарушений росгвардейцы могут лишь задержать нарушителя или ограничить его передвижение до приезда полиции.

Как это работает на практике

Порой на дороге можно встретить росгвардейцев, которые совместно с сотрудниками ДПС проводят проверку. Однако важно помнить, что только сотрудники полиции могут провести полноценную проверку документов, таких как удостоверение водителя, страховой полис и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Росгвардия, в свою очередь, может запросить паспорт водителя, чтобы установить личность, если это необходимо в рамках проведения оперативных мероприятий. В других случаях росгвардейцы не вправе самостоятельно проверять документы или привлекать водителей к ответственности.

Уточнения

Федера́льная слу́жба войск национа́льной гва́рдии Росси́йской Федера́ции (Росгва́рдия) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности Войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

