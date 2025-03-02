Как авто 90-х годов изменили всю индустрию: японские машины, которые до сих пор сотрясают мир

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Девяностые стали золотой эрой для японских автомобилей. Концерны соревновались друг с другом в скорости, стиле и инновациях, создавая модели, которые не просто вошли в историю, а стали культовыми. Сегодня эти машины — предмет охоты коллекционеров и мечта поклонников автоспорта.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Supra

Toyota Supra MK4 — автомобиль, знакомый каждому

Эта модель — живая легенда. Ее узнают по фильмам, играм и автошоу. Под капотом — 3-литровый турбированный двигатель на 280 л. с., который славится надежностью и огромным потенциалом для тюнинга. В умелых руках мощность Supra легко доводится до 1000 л. с. Именно поэтому сегодня она стоит целое состояние на вторичном рынке.

Acura Integra Type-R — стиль, мощь и эксклюзивность

С 1997 по 2000 год этот автомобиль выпускался ограниченной серией. Его трехдверный кузов, необычный дизайн и яркий характер сделали его настоящим символом 90-х. Даже сегодня Type-R остается объектом желания для автолюбителей.

Nissan Skyline GT-R — икона стритрейсеров

Первые Skyline GT-R появились в 1969 году, но именно в 90-х модель обрела статус короля дорог. Машина получила полноприводную систему и уникальный механизм подруливания задних колес Super-HICAS, что делало ее настоящим оружием для дрифта.

Заводское ограничение мощности в 278 л. с. легко снималось, а грамотный тюнинг позволял разогнать этот "самурайский" мотор до 1300 л. с.

Honda NSX — японский ответ Ferrari

Эта модель задумывалась как конкурент европейским суперкарам. Центральное расположение двигателя, алюминиевый кузов, идеальный баланс веса — всё это сделало NSX не только мощным (321 л. с.), но и невероятно управляемым.

Mitsubishi Lancer Evolution VI — легенда уличных гонок

Полноприводный спортседан с 280-сильным мотором создавался для ралли, но быстро завоевал популярность на улицах. Именно этот "Эво" вдохновил целое поколение гонщиков и получил всемирную славу после выхода фильма "Двойной Форсаж".

Mitsubishi 3000GT — технология будущего в 90-х

Этот спорткар с 3-литровым V6 двигателем на 223-324 л. с. был одним из самых технологичных автомобилей своего времени. Активная подвеска, управляемый выхлоп и динамика, позволяющая разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд — всё это делало 3000GT мечтой автолюбителей.

Toyota MR2 (SW20) — доступный суперкар

Эта небольшая машина с центральным расположением мотора и мощностью 245 л. с. дарила ощущения, сравнимые с управлением настоящего суперкара. Компактность, агрессивный стиль и потрясающая управляемость сделали MR2 хитом среди молодых водителей.

Subaru Impreza WRX STI — раллийный зверь

С 2-литровым турбомотором на 280 л. с. и полным приводом эта модель чувствовала себя уверенно на любой дороге — от асфальта до снежных трасс. Subaru WRX STI стал символом японской надежности и покорил сердца миллионов фанатов по всему миру.

Эти автомобили — не просто транспортные средства. Это символы эпохи, когда японский автопром творил настоящие чудеса, создавая машины, которые и сегодня вызывают восхищение.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

