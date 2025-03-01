Едешь и не паришься: эти машины гаишники не замечают — как стать невидимым на дороге

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Авто

Автомобиль — это не просто средство передвижения, а ещё и фактор, влияющий на частоту встреч с инспекторами ДПС. Некоторые машины словно растворяются в потоке, а другие вызывают подозрения одним только внешним видом. Какие модели практически не привлекают внимание дорожных патрулей?

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Автомобили, которые сливаются с потоком

Существует категория машин, которые редко останавливают сотрудники ГАИ. В неё входят семейные универсалы, минивэны, компактные кроссоверы и пассажирские фургоны. Они не ассоциируются с агрессивной ездой, нарушениями ПДД и нестандартными доработками.

  • Универсалы: Mazda 6, Subaru Legacy, Skoda Octavia Combi.
  • Минивэны: Mitsubishi Xpander, Mazda 5, Toyota Sienna.
  • Фургоны: Peugeot Partner, Lada Largus, Renault Kangoo, Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy.

Даже если эти автомобили имеют те же технические характеристики, что и их аналоги в кузове седан или лифтбек, их владельцы воспринимаются как более аккуратные водители.

Незаметные кроссоверы и внедорожники

Компактные кроссоверы и внедорожники с лаконичным дизайном тоже редко попадают в поле зрения инспекторов.

  • Корейские кроссоверы: SsangYong Tivoli, SsangYong Rexton, SsangYong Actyon.
  • Японские модели: Suzuki Jimny, Suzuki SX4, Suzuki Vitara.

Интересно, что Suzuki Grand Vitara останавливают чаще. Причина? Более агрессивный внешний вид, который привлекает внимание.

Французские "невидимки"

Хэтчбэки и компактные модели Citroen и Peugeot практически не вызывают интереса у ДПС. Их владельцы обычно предпочитают спокойный стиль вождения, а дизайн автомобилей не привлекает лишних взглядов.

Какие машины тормозят чаще?

В противоположной категории оказываются:

  • Старые отечественные автомобили с громкой выхлопной системой.
  • Внедорожники с агрессивным тюнингом и нестандартными колёсами.
  • Яркие, броские модели с нестандартным окрасом и наклейками.

Чистая машина — меньше шансов на остановку

Помимо марки и модели, на частоту проверок влияет внешний вид автомобиля. Сотрудники ГАИ интуитивно различают ухоженные машины и те, что вызывают подозрения. Чистый, аккуратный автомобиль — признак ответственного владельца, который следит за техникой и соблюдает правила. Напротив, грязная, неопрятная машина или неудачный тюнинг могут стать поводом для проверки.

Если вы не хотите лишних встреч с инспекторами, выбирайте машины с нейтральным дизайном, избегайте громкого тюнинга и следите за чистотой автомобиля. Иногда простая мойка может уберечь от ненужных вопросов!

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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