На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие

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В мире роскошных автомобилей есть модели, которые поражают не только своим дизайном, но и заоблачными ценами. Рассмотрим пять самых дорогих автомобилей, доступных в России.​

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Bugatti Chiron

1. Rolls-Royce Spectre (105 млн руб.)

Открывает наш список электрическое купе Rolls-Royce Spectre. Оснащённый четырьмя электромоторами общей мощностью 585 л. с. и крутящим моментом 900 Нм, этот автомобиль воплощает британскую роскошь.

Построенный на платформе Architecture of Luxury, Spectre предлагает запас хода до 530 км благодаря батарее ёмкостью 102 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. В России модель доступна с полной документацией и быстрым зарядным устройством.​

2. Lamborghini Revuelto (115 млн руб.)

Следующий в списке — гибридный гиперкар Lamborghini Revuelto, преемник легендарного "Авентадора". Сочетая V12 и электрическую систему, он развивает 1015 л. с. В России доступен по предзаказу в чёрном и жёлтом цветах.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч. Три электромотора позволяют использовать полностью электрический режим, обеспечивая экологичность без ущерба динамике.​

3. Ferrari Purosangue (129 млн руб.)

На третьем месте — первый кроссовер от Ferrari, модель Purosangue. Оснащённый 6,5-литровым V12 мощностью 725 л. с., он сочетает спортивный характер с практичностью. Элегантный дизайн и просторный салон делают его привлекательным выбором для ценителей марки.​

4. Bentley Mulliner Batur (145 млн руб.)

Четвёртую позицию занимает Bentley Mulliner Batur — эксклюзивное купе, выпущенное ограниченным тиражом. Под капотом — 6,0-литровый W12 мощностью 740 л. с. Роскошный интерьер и внимание к деталям подчёркивают статус модели.​

5. Bugatti Chiron Super Sport (220 млн руб.)

Замыкает список Bugatti Chiron Super Sport — квинтэссенция скорости и роскоши. С 8,0-литровым W16 мощностью 1600 л. с., он разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды. Максимальная скорость ограничена 440 км/ч, что делает его одним из самых быстрых автомобилей в мире.​

Эти автомобили демонстрируют вершину инженерной мысли и дизайна, предлагая уникальное сочетание производительности и роскоши.​