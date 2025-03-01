Aptera меняет будущее: автомобиль, которому не нужны бензин и провода

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Представьте себе автомобиль, который никогда не нуждается в заправке или подключении к электросети. Американский стартап Aptera Motors представил именно такое инновационное решение — солнечный электромобиль Aptera Solar EV, способный работать исключительно на энергии солнца.​

Фото: freepik.com is licensed under public domain Летающий автомобиль

Дизайн и эффективность

Aptera Solar EV отличается уникальным трехколесным дизайном и аэродинамической формой, что обеспечивает минимальное сопротивление воздуха. Благодаря этому, автомобиль потребляет значительно меньше энергии по сравнению с традиционными транспортными средствами. В сотрудничестве с итальянской дизайнерской студией Pininfarina, Aptera добилась одного из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в автомобильной промышленности.

Солнечная энергия в действии

Кузов автомобиля оснащен солнечными панелями мощностью 700 Вт, которые могут генерировать до 64 км пробега в день, используя только солнечную энергию. Это означает, что многие водители смогут обходиться без подзарядки от сети в повседневной эксплуатации. При полной зарядке батареи Aptera способен преодолеть до 643 км, что делает его практичным для длительных поездок.

Преимущества и перспективы

Основное преимущество Aptera Solar EV заключается в его независимости от традиционных источников энергии. Владельцы этого автомобиля могут значительно снизить эксплуатационные расходы и уменьшить углеродный след. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, компания сталкивается с вызовами, связанными с массовым производством и необходимостью привлечения инвестиций для запуска серийного выпуска.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

