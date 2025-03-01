Водители Казахстана с кучей штрафов теперь должны доказать, что они адекватны

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В стране могут ввести жёсткие меры против водителей, которые нарушают правила дорожного движения десятки и даже сотни раз в год. Сенатор Марат Кожаев предложил отменить скидку на штрафы для таких автомобилистов и отправлять их на специальное тестирование.

Фото: Designed by Freepik by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Систематические нарушения — новая норма?

Некоторые водители не просто нарушают ПДД, а делают это регулярно и осознанно. По словам сенатора, есть автомобилисты, на счету которых от 100 до 300 нарушений в год. Они спокойно оплачивают штрафы и продолжают ездить так, будто законы написаны не для них.

"Эти хайпожёры на дорогах не чувствуют никакой ответственности. Штрафы для них — просто расходы на "стиль вождения". Значит, нужно искать другие меры воздействия", — отметил Кожаев.

Идиот-тест — что это такое

В Германии давно используют метод борьбы с неадекватными водителями. Это Medizinisch-Psychologische Untersuchung, или "идиот-тест" — сложное психологическое тестирование. Проходить его обязаны те, кто трижды совершил однотипное нарушение, а также водители с хроническими проблемами с алкоголем и наркотиками.

Сенатор предложил ввести аналогичный тест в Казахстане. Если водитель не сможет его пройти, он потеряет права до повторной сдачи экзамена.

Дополнительные меры — жёстко, но справедливо

Кроме психологического теста, обсуждаются и другие меры:

Отмена 50% скидки на штрафы для систематических нарушителей. Сейчас штраф можно оплатить в два раза дешевле в первые 7 дней.

Пересдача экзамена на знание ПДД после нескольких серьёзных нарушений.

Временное лишение водительских прав за чрезмерное количество штрафов.

Повысится ли безопасность на дорогах

Главная цель инициативы — сделать дороги безопаснее. Сенатор уверен, что штрафами проблему не решить, и нужны более действенные инструменты. Если водители поймут, что за нарушения они могут потерять права надолго, а вернуть их будет сложно, то количество нарушений может снизиться.

Остаётся открытым вопрос: поддержат ли инициативу власти и общество, или же нововведения сочтут избыточными?

Уточнения