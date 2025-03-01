Водители Казахстана с кучей штрафов теперь должны доказать, что они адекватны

В стране могут ввести жёсткие меры против водителей, которые нарушают правила дорожного движения десятки и даже сотни раз в год. Сенатор Марат Кожаев предложил отменить скидку на штрафы для таких автомобилистов и отправлять их на специальное тестирование.
Некоторые водители не просто нарушают ПДД, а делают это регулярно и осознанно. По словам сенатора, есть автомобилисты, на счету которых от 100 до 300 нарушений в год. Они спокойно оплачивают штрафы и продолжают ездить так, будто законы написаны не для них.
"Эти хайпожёры на дорогах не чувствуют никакой ответственности. Штрафы для них — просто расходы на "стиль вождения". Значит, нужно искать другие меры воздействия", — отметил Кожаев.
В Германии давно используют метод борьбы с неадекватными водителями. Это Medizinisch-Psychologische Untersuchung, или "идиот-тест" — сложное психологическое тестирование. Проходить его обязаны те, кто трижды совершил однотипное нарушение, а также водители с хроническими проблемами с алкоголем и наркотиками.
Сенатор предложил ввести аналогичный тест в Казахстане. Если водитель не сможет его пройти, он потеряет права до повторной сдачи экзамена.
Кроме психологического теста, обсуждаются и другие меры:
Главная цель инициативы — сделать дороги безопаснее. Сенатор уверен, что штрафами проблему не решить, и нужны более действенные инструменты. Если водители поймут, что за нарушения они могут потерять права надолго, а вернуть их будет сложно, то количество нарушений может снизиться.
Остаётся открытым вопрос: поддержат ли инициативу власти и общество, или же нововведения сочтут избыточными?
Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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