Дергается, чихает и глохнет? Может, пора познакомиться с новым топливным фильтром

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Автомобиль, который внезапно глохнет во время движения, — это не только неприятно, но и опасно. Причины могут быть разными: от банальной нехватки топлива до серьёзных проблем с системой зажигания или датчиками двигателя. Разбираемся, на что обратить внимание и как быстро устранить проблему.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сломанный автомобиль

1. Закончился бензин

Иногда причина проще, чем кажется. Возможно, топливный бак просто пуст.

Что делать:

Проверьте уровень топлива на приборной панели.

Если бензина нет, долейте и попробуйте снова запустить двигатель.

Если машина продолжает глохнуть, причина может быть в топливном насосе.

2. Проблемы с топливной системой

Если машина дёргается, работает неровно, а затем останавливается — скорее всего, топливо не поступает в двигатель должным образом.

Возможные причины:

Засорился топливный фильтр.

Вышел из строя топливный насос.

Неисправны форсунки.

Что делать:

Замените топливный фильтр (если знаете, где он находится).

Если проблема осталась — обратитесь в сервис, чтобы проверить насос и форсунки.

3. Некачественное топливо

Если машина заглохла сразу после заправки, возможно, в бак попали грязь, вода или неподходящее топливо.

Что делать:

Используйте специальные присадки, которые вытесняют воду из бензобака.

Если смешаны разные виды топлива (например, бензин с дизелем), машину нужно срочно отправить в сервис и полностью прочистить систему.

4. Разряженный аккумулятор

Часто машина глохнет зимой, когда нагрузка на аккумулятор увеличивается.

Что делать:

Зарядите аккумулятор или попробуйте завести машину «прикуриванием».

Если батарея старая, её лучше заменить.

5. Неисправность системы зажигания

Если автомобиль глохнет при движении, а перед этим дёргается, вероятны проблемы со свечами или катушкой зажигания.

Что делать:

Проверьте свечи зажигания — если на них есть нагар или они старые, замените.

Если проблема не исчезла, обратитесь в сервис для диагностики катушки зажигания.

6. Поломка датчиков двигателя

В современных авто множество датчиков, которые контролируют работу мотора. Если выходит из строя датчик положения коленвала или датчик расхода воздуха, двигатель может заглохнуть.

Что делать:

Обратите внимание на лампу Check Engine — если она загорелась, дело может быть в датчиках.

Отправляйтесь на диагностику в сервис, где считают ошибки с компьютера и заменят неисправный датчик.

7. Засорён воздушный фильтр

Если двигатель получает мало воздуха, он может работать нестабильно и даже глохнуть.

Что делать:

Замените воздушный фильтр. Он обычно находится под капотом в пластиковой коробке.

Если после замены проблема исчезла — поздравляем, вы сэкономили на ремонте!

Что делать, если машина заглохла прямо на дороге

Включите аварийку и аккуратно остановитесь у обочины. Попробуйте перезапустить двигатель — если не заводится, не насилуйте стартер. Если проблема не устраняется за пару минут, вызовите эвакуатор или обратитесь в сервис.

Уточнения

Топливный фильтр представляет собой фильтрующий элемент в топливной магистрали, задерживающий частицы грязи и ржавчины из топлива, как правило, содержит картриджи с фильтрующей бумагой. Их можно найти на большинстве двигателей внутреннего сгорания.



