Дергается, чихает и глохнет? Может, пора познакомиться с новым топливным фильтром

Автомобиль, который внезапно глохнет во время движения, — это не только неприятно, но и опасно. Причины могут быть разными: от банальной нехватки топлива до серьёзных проблем с системой зажигания или датчиками двигателя. Разбираемся, на что обратить внимание и как быстро устранить проблему.
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль
1. Закончился бензин
Иногда причина проще, чем кажется. Возможно, топливный бак просто пуст.
Что делать:
Проверьте уровень топлива на приборной панели.
Если бензина нет, долейте и попробуйте снова запустить двигатель.
Если машина продолжает глохнуть, причина может быть в топливном насосе.
2. Проблемы с топливной системой
Если машина дёргается, работает неровно, а затем останавливается — скорее всего, топливо не поступает в двигатель должным образом.
Возможные причины:
Засорился топливный фильтр.
Вышел из строя топливный насос.
Неисправны форсунки.
Что делать:
Замените топливный фильтр (если знаете, где он находится).
Если проблема осталась — обратитесь в сервис, чтобы проверить насос и форсунки.
3. Некачественное топливо
Если машина заглохла сразу после заправки, возможно, в бак попали грязь, вода или неподходящее топливо.
Что делать:
Используйте специальные присадки, которые вытесняют воду из бензобака.
Если смешаны разные виды топлива (например, бензин с дизелем), машину нужно срочно отправить в сервис и полностью прочистить систему.
4. Разряженный аккумулятор
Часто машина глохнет зимой, когда нагрузка на аккумулятор увеличивается.
Что делать:
Зарядите аккумулятор или попробуйте завести машину «прикуриванием».
Если батарея старая, её лучше заменить.
5. Неисправность системы зажигания
Если автомобиль глохнет при движении, а перед этим дёргается, вероятны проблемы со свечами или катушкой зажигания.
Что делать:
Проверьте свечи зажигания — если на них есть нагар или они старые, замените.
Если проблема не исчезла, обратитесь в сервис для диагностики катушки зажигания.
6. Поломка датчиков двигателя
В современных авто множество датчиков, которые контролируют работу мотора. Если выходит из строя датчик положения коленвала или датчик расхода воздуха, двигатель может заглохнуть.
Что делать:
Обратите внимание на лампу Check Engine — если она загорелась, дело может быть в датчиках.
Отправляйтесь на диагностику в сервис, где считают ошибки с компьютера и заменят неисправный датчик.
7. Засорён воздушный фильтр
Если двигатель получает мало воздуха, он может работать нестабильно и даже глохнуть.
Что делать:
Замените воздушный фильтр. Он обычно находится под капотом в пластиковой коробке.
Если после замены проблема исчезла — поздравляем, вы сэкономили на ремонте!
Что делать, если машина заглохла прямо на дороге
Включите аварийку и аккуратно остановитесь у обочины.
Попробуйте перезапустить двигатель — если не заводится, не насилуйте стартер.
Если проблема не устраняется за пару минут, вызовите эвакуатор или обратитесь в сервис.
Уточнения
Топливный фильтр представляет собой фильтрующий элемент в топливной магистрали, задерживающий частицы грязи и ржавчины из топлива, как правило, содержит картриджи с фильтрующей бумагой. Их можно найти на большинстве двигателей внутреннего сгорания.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.