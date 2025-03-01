Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потерянные Эйнштейны: Новаторы без возможностей
Перепутали бирку: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме — будущую певицу спасло только одно
Секреты долговечности эмалированной чугунной посуды: главные ошибки, которых стоит избегать
Путешествия с собакой: опыт туристов, посетивших 32 города в 14 странах
600 тонн в год: в России открыли новое предприятие по производству сыров с голубой плесенью
Клубника за 19 долларов? Новый гастрономический тренд, который возмутил соцсети
Как вода может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть в животе
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования

Самый дешёвый автомобиль в Европе — Fiat запускает авто для всех

4:08
Авто

Fiat готовится произвести революцию в автомобильной индустрии, представив новый супербюджетный автомобиль, доступный для широкой аудитории. Эта инициатива направлена на демократизацию личного транспорта, что может существенно повлиять на экономику и общество в целом.

Fiat логотип
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Fiat логотип

Новая супербюджетная модель Fiat: ожидаемый прорыв

Речь идет о модели Fiat Pandina, которая привлекла внимание после того, как генеральный директор Fiat Оливье Франсуа упомянул о ней в нескольких интервью, подтвердив ее выход на рынок к 2030 году. 

Автомобиль будет построен на платформе STLA City и производиться в Италии, на заводе Stellantis в Помильяно, где в настоящее время выпускается текущее поколение. По словам Франсуа, новая модель должна возродить связь с Panda 1980-х годов, максимально напоминая Grande Panda.

По мнению автомобильного дизайнера Аварварии, новая Pandina будет представлять собой уменьшенную версию Grande Panda. Ожидается, что это будет компактный автомобиль длиной 3,6 метра, разработанный на платформе STLA City, от которой также происходят электрическая 500 и будущая гибридная 500.

Технические детали пока неизвестны, но предполагается, что двигатель будет таким же, как у будущей 500: гибридный 1.0 FireFly или 1.2 MHEV мощностью 100 лошадиных сил. Внешне новая Pandina будет более компактной и пропорциональной по сравнению со своей старшей версией. Для повышения прочности и снижения затрат будут использованы пластиковые отделки.

Революционная инициатива Fiat: доступность автомобиля для каждого

Fiat объявил о смелой инициативе, направленной на трансформацию автомобильного рынка. Выпуская супербюджетный автомобиль, компания стремится сделать личный транспорт доступным для более широкой аудитории. Этот шаг не только способствует демократизации личного транспорта, но и отвечает на потребности быстро меняющегося общества, где мобильность и доступность становятся все более важными.

Fiat, исторически известный производством надежных и доступных автомобилей, возвращается к своим корням, подчеркивая ценность и доступность. Заявленная цель компании ясна: предоставить каждому возможность владеть автомобилем, значительно снижая барьеры, которые ранее ограничивали многие семьи и отдельных людей в доступе к личному транспорту.

Этот поворот к ультрадоступному автомобилю также подразумевает новую корпоративную философию, ориентированную на экономическую и экологическую устойчивость, предлагая революционные решения для глобального рынка.

Стратегия ценообразования Fiat для завоевания рынка

Основное преимущество нового автомобиля Fiat заключается в его невероятно конкурентоспособной ценовой стратегии. Автомобиль разработан для выхода на рынок по базовой цене, которая даже ниже стоимости многих подержанных моделей. Эта стратегическая мера направлена не только на завоевание развивающихся рынков, но и на проникновение в традиционные рынки, где новые покупатели часто рассматривают подержанные автомобили как единственный вариант.

Fiat применил беспрецедентный подход к снижению затрат, минимизируя производственные расходы за счет использования инновационных материалов и оптимизированных методов сборки. Цель ясна: предложить превосходную ценность по сравнению с любым прямым конкурентом в той же ценовой категории.

Кроме того, автопроизводитель предусмотрел ряд стимулов и финансовых планов для дальнейшего упрощения покупки, позволяя большему числу людей рассматривать возможность приобретения нового автомобиля. Fiat стремится значительно сократить цикл замены автомобилей, обеспечивая доступ большего числа семей к постоянно обновляемым моделям.

Уточнения

FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — «Итальянская автомобильная фабрика Турина») — итальянская компания — производитель автомобилей. Штаб-квартира расположена в Турине (регион Пьемонт).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Перепутали бирку: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме — будущую певицу спасло только одно
Секреты долговечности эмалированной чугунной посуды: главные ошибки, которых стоит избегать
Путешествия с собакой: опыт туристов, посетивших 32 города в 14 странах
Самый дешёвый автомобиль в Европе — Fiat запускает авто для всех
600 тонн в год: в России открыли новое предприятие по производству сыров с голубой плесенью
Клубника за 19 долларов? Новый гастрономический тренд, который возмутил соцсети
Как вода может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть в животе
Как получать больше урожая, работая меньше: дачные хитрости на весь сезон
Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования
Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.