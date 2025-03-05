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Салонный фильтр — деталь, о которой все вспоминают, когда в машине уже пахнет носками

3:17
Авто

Салонный фильтр — это не просто кусок бумаги в воздухозаборнике, а настоящая система защиты для пассажиров и автомобиля.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Основные функции:

  • Очищает воздух. Задерживает пыль, грязь и вредные частицы.
  • Защищает от аллергенов. Удерживает пыльцу растений и другие раздражители.
  • Предотвращает запотевание стёкол. Поддерживает нормальную циркуляцию воздуха.
  • Сохраняет систему вентиляции в чистоте. Не даёт пыли оседать на испарителе кондиционера.

Если фильтр вовремя не менять, в салоне может появиться затхлый запах, а стёкла начнут запотевать даже в сухую погоду.

Где находится салонный фильтр

Местоположение фильтра зависит от марки машины.

  • За бардачком — Volkswagen, Skoda, Kia, Hyundai.
  • Под приборной панелью — Audi, BMW, Renault.
  • Под капотом — Nissan, некоторые модели Ford и Opel.

Точное расположение указано в руководстве по эксплуатации.

Какие бывают салонные фильтры

  1. Обычные (противопылевые). Задерживают пыль и грязь.
  2. Угольные. Дополнительно нейтрализуют запахи и вредные газы.
  3. Антиаллергенные. Имеют антибактериальную пропитку, задерживают аллергены.

Если ездите в городе или страдаете аллергией, выбирайте угольные или антиаллергенные фильтры.

Когда менять салонный фильтр

Рекомендуемые сроки замены:

  • Каждые 15–30 тысяч километров (раз в 6–12 месяцев).
  • Каждые 6 месяцев — если часто ездите по пыльным дорогам.
  • Раз в год — при умеренной эксплуатации.

Признаки, что фильтр пора менять:

  • Система вентиляции работает слабее.
  • Запахи с улицы стали сильнее ощущаться.
  • Чаще запотевают стёкла.
  • Появился запах сырости или пыли.
  • У пассажиров аллергические реакции — чихание, першение в горле.

Как заменить салонный фильтр

Замена занимает 15–30 минут и не требует специальных навыков.

Что понадобится:

  • Крестовая отвёртка.
  • Фонарик.
  • Пылесос или влажные салфетки.
  • Новый фильтр.

Пошаговая инструкция:

  1. Определите расположение фильтра. Проверьте руководство по эксплуатации.
  2. Снимите защитную крышку. Обычно она держится на защёлках или винтах.
  3. Аккуратно достаньте старый фильтр. Запомните его расположение.
  4. Очистите посадочное место. Используйте пылесос или влажные салфетки.
  5. Установите новый фильтр. Стрелка на корпусе должна указывать вниз или к салону (уточняйте в инструкции).
  6. Закрепите крышку и соберите всё обратно.

После замены включите вентилятор на максимум, чтобы убедиться, что воздух идёт равномерно.

Можно ли чистить фильтр вместо замены

Нет. Фильтры одноразовые и не подлежат очистке. Попытка продуть или промыть фильтр нарушает его структуру, и он перестаёт выполнять свои функции.

Уточнения

Фильтр — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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