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Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех

2:45
Авто

В последнее время в Европейском Союзе активно обсуждаются изменения в правилах дорожного движения, касающиеся пожилых водителей. Цель этих инициатив — повысить безопасность на дорогах и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

Инициатива Vision Zero

Европейский Союз реализует проект Vision Zero, направленный на полное устранение смертности на дорогах. В рамках этого проекта предлагается ввести новые требования для водителей старше 65 лет. Согласно планам, такие водители должны будут проходить обязательное психологическое обследование при продлении водительских прав.

Это позволит выявить возможные проблемы с концентрацией внимания и оценить общее психическое состояние водителя. В случае неудовлетворительных результатов тестирования водитель может быть лишен права управления транспортным средством.

Обязательная переподготовка для водителей старше 70 лет

Кроме того, рассматривается возможность введения обязательных курсов повышения квалификации для водителей, достигших 70-летнего возраста. Эти курсы помогут пожилым автолюбителям быть в курсе изменений в правилах дорожного движения и обновить свои навыки вождения. Такая мера направлена на обеспечение безопасности как самих водителей, так и остальных участников дорожного движения.

Сокращение срока действия водительских удостоверений

Еще одно предлагаемое изменение касается срока действия водительских удостоверений для пожилых людей. Вместо стандартного 10-летнего периода, для водителей старше определенного возраста планируется сократить срок действия прав до 5 лет. Это позволит регулярно оценивать физическое и психическое состояние водителя и своевременно принимать меры при выявлении отклонений.

Реакция общественности и обсуждение

Предложенные изменения вызвали активное обсуждение в обществе. Некоторые считают такие меры необходимыми для повышения безопасности на дорогах, другие же видят в них дискриминацию по возрастному признаку. Важно отметить, что цель этих инициатив — не ущемление прав пожилых водителей, а забота о безопасности всех участников дорожного движения.

Введение новых правил для водителей старше 65 лет направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение количества аварий. Регулярные медицинские обследования, курсы переподготовки и сокращение срока действия водительских удостоверений помогут обеспечить, чтобы за рулем находились только те, кто способен безопасно управлять транспортным средством.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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