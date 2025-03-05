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Покупая дизель, будьте готовы к танцам с бубном зимой

3:14
Авто

Хотя оба двигателя относятся к категории внутреннего сгорания, их работа устроена по-разному.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Принцип работы бензинового двигателя:

  1. Воздух смешивается с бензином в камере сгорания.
  2. Искра от свечи зажигания воспламеняет смесь.
  3. Взрыв заставляет поршень двигаться, приводя в движение коленчатый вал.

Этот тип мотора работает на высоких оборотах, благодаря чему автомобиль разгоняется быстрее и плавнее.

Принцип работы дизельного двигателя:

  1. Воздух сжимается в камере до 700-900 °C.
  2. В горячий воздух впрыскивается дизельное топливо, которое самовоспламеняется.
  3. Происходит сгорание, которое приводит в движение поршень.

Дизельные двигатели работают на низких оборотах, но обеспечивают высокий крутящий момент, что делает их идеальными для бездорожья.

Плюсы и минусы бензинового двигателя

Преимущества:

  • Тихая и плавная работа. Двигатель вибрирует меньше, чем дизельный.
  • Дешевле в обслуживании. Простая конструкция снижает затраты на ремонт.
  • Хорошая динамика. Авто с бензиновым мотором быстрее разгоняется.

Недостатки:

  • Высокий расход топлива. Бензиновый двигатель менее экономичен.
  • Меньший ресурс. В среднем служит 250-300 тысяч километров.

Плюсы и минусы дизельного двигателя

Преимущества:

  • Экономия топлива. Дизельные моторы потребляют на 20-30% меньше топлива.
  • Высокий крутящий момент. Идеален для тяжёлых авто и бездорожья.
  • Долговечность. Срок службы — 400-500 тысяч километров.

Недостатки:

  • Дорогое обслуживание. Замена форсунок — от 50 тысяч рублей, ремонт турбины — от 30 тысяч рублей.
  • Шум и вибрации. Работает громче бензинового аналога.
  • Проблемы в мороз. Летняя солярка замерзает при -15 °C.

Какой двигатель экономичнее

Дизельный мотор экономичнее по расходу топлива, но из-за дорогого обслуживания разница не всегда ощутима.

Пример расходов:

  • Топливный насос (бензин) — 15-20 тысяч рублей.
  • Топливный насос (дизель) — от 40 тысяч рублей.
  • Капитальный ремонт бензинового мотора — после 250-300 тысяч км.
  • Капитальный ремонт дизеля — после 400-500 тысяч км.

Какой двигатель выбрать

Выбирайте бензиновый мотор, если:

  • Важен комфорт и тишина в салоне.
  • Не хотите тратиться на дорогое ТО.
  • Чаще ездите по городу и цените резвый разгон.

Выбирайте дизельный мотор, если:

  • Ездите на дальние расстояния или по трассе.
  • Часто перевозите грузы или буксируете прицеп.
  • Готовы инвестировать в качественное топливо и регулярное ТО.

Если вы проезжаете менее 15-20 тысяч км в год, выгоднее бензиновый двигатель. Если машина используется активно — дизель оправдает себя за счёт экономии топлива.

Уточнения

Поршневой двигатель с искровым зажиганием — один из двух основных типов поршневого двигателя внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической искрой. Управление мощностью в данном типе двигателей производится, как правило, регулированием потока воздуха посредством дроссельной заслонки.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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