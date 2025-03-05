Покупая дизель, будьте готовы к танцам с бубном зимой

Хотя оба двигателя относятся к категории внутреннего сгорания, их работа устроена по-разному.
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Заправка автомобиля
Принцип работы бензинового двигателя:
Воздух смешивается с бензином в камере сгорания.
Искра от свечи зажигания воспламеняет смесь.
Взрыв заставляет поршень двигаться, приводя в движение коленчатый вал.
Этот тип мотора работает на высоких оборотах, благодаря чему автомобиль разгоняется быстрее и плавнее.
Принцип работы дизельного двигателя:
Воздух сжимается в камере до 700-900 °C.
В горячий воздух впрыскивается дизельное топливо, которое самовоспламеняется.
Происходит сгорание, которое приводит в движение поршень.
Дизельные двигатели работают на низких оборотах, но обеспечивают высокий крутящий момент, что делает их идеальными для бездорожья.
Плюсы и минусы бензинового двигателя
Преимущества:
Тихая и плавная работа. Двигатель вибрирует меньше, чем дизельный.
Дешевле в обслуживании. Простая конструкция снижает затраты на ремонт.
Хорошая динамика. Авто с бензиновым мотором быстрее разгоняется.
Недостатки:
Высокий расход топлива. Бензиновый двигатель менее экономичен.
Меньший ресурс. В среднем служит 250-300 тысяч километров.
Плюсы и минусы дизельного двигателя
Преимущества:
Экономия топлива. Дизельные моторы потребляют на 20-30% меньше топлива.
Высокий крутящий момент. Идеален для тяжёлых авто и бездорожья.
Долговечность. Срок службы — 400-500 тысяч километров.
Недостатки:
Дорогое обслуживание. Замена форсунок — от 50 тысяч рублей, ремонт турбины — от 30 тысяч рублей.
Шум и вибрации. Работает громче бензинового аналога.
Проблемы в мороз. Летняя солярка замерзает при -15 °C.
Какой двигатель экономичнее
Дизельный мотор экономичнее по расходу топлива, но из-за дорогого обслуживания разница не всегда ощутима.
Пример расходов:
Топливный насос (бензин) — 15-20 тысяч рублей.
Топливный насос (дизель) — от 40 тысяч рублей.
Капитальный ремонт бензинового мотора — после 250-300 тысяч км.
Капитальный ремонт дизеля — после 400-500 тысяч км.
Какой двигатель выбрать
Выбирайте бензиновый мотор, если:
Важен комфорт и тишина в салоне.
Не хотите тратиться на дорогое ТО.
Чаще ездите по городу и цените резвый разгон.
Выбирайте дизельный мотор, если:
Ездите на дальние расстояния или по трассе.
Часто перевозите грузы или буксируете прицеп.
Готовы инвестировать в качественное топливо и регулярное ТО.
Если вы проезжаете менее 15-20 тысяч км в год, выгоднее бензиновый двигатель. Если машина используется активно — дизель оправдает себя за счёт экономии топлива.
Уточнения
Поршневой двигатель с искровым зажиганием — один из двух основных типов поршневого двигателя внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической искрой. Управление мощностью в данном типе двигателей производится, как правило, регулированием потока воздуха посредством дроссельной заслонки.