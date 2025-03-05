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Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя

4:14
Авто

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — это элемент, который синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов двигателя. Он обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов, позволяя двигателю работать слаженно.

Автомобиль Honda L15Z
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Honda L15Z

Из чего состоит ремень ГРМ:

  • Основа — прочная резина (чаще каучук, реже полиуретан или неопрен).
  • Армирующий слой (корд) — из стекловолокна или стали, придаёт прочность.
  • Зубья — из плотной синтетической ткани, обеспечивают сцепление с валами.

Вместо ремня может использоваться цепь ГРМ. Она служит дольше, но её замена обходится дороже.

Что будет, если ремень ГРМ порвётся

При обрыве ремня двигатель останавливается. Если это случится в движении, откажут гидроусилитель руля и усилитель тормозов, что может привести к аварии. В большинстве случаев при разрыве ремня клапаны сталкиваются с поршнями, что приводит к серьёзным повреждениям двигателя. Ремонт в таком случае обходится дорого.

Когда менять ремень ГРМ

Производители рекомендуют менять ремень каждые 70-90 тысяч километров или раз в 4-5 лет. Однако многое зависит от условий эксплуатации.

Факторы, сокращающие срок службы ремня:

  • Езда по пыльным дорогам и в грязи.
  • Эксплуатация в сильные морозы.
  • Работа автомобиля в такси или с прицепами.
  • Участие в тюнинге или ремонт, связанный с разборкой двигателя.

В некоторых моделях при замене водяного насоса или сальников двигателя требуется обязательно устанавливать новый ремень.

Как понять, что ремень ГРМ пора менять

Признаки износа можно обнаружить при визуальном осмотре:

  • Трещины и потёртости.
  • Расслоение или отслоение зубцов.
  • Подтекающее масло, которое разъедает резину.

Другие тревожные сигналы:

  • Свист или щелчки в районе крышки ГРМ.
  • Двигатель заводится с трудом или работает неровно.
  • Потеря мощности.

Если ремень перескочил на несколько зубцов, фазы газораспределения нарушаются, что ухудшает работу двигателя.

Как выбрать новый ремень ГРМ

При покупке стоит учитывать несколько факторов:

  • Оригинальность. Подделки быстро выходят из строя. Надёжные бренды: Contitech, Gates, Dayco, Bosch.
  • Совместимость. Ремень должен подходить именно к вашему двигателю (номер детали можно узнать по VIN-коду).
  • Качество материалов. Хорошие ремни сделаны из армированной резины с прочными кордами.
  • Комплектация. Лучше покупать ремень сразу с роликами и натяжителем, а иногда и с водяным насосом.

Некоторые запчасти стоят подозрительно дёшево — это может быть контрафакт. Лучше покупать комплект в проверенных магазинах или менять ремень в сервисе с гарантией.

Сколько стоит замена ремня ГРМ

Цена зависит от модели автомобиля и региона.

Средняя стоимость работ по городам России:

  • Москва: 8 000-20 000 рублей.
  • Санкт-Петербург: 7 000-18 000 рублей.
  • Екатеринбург: 6 000-15 000 рублей.
  • Новосибирск: 5 000-14 000 рублей.
  • Краснодар: 5 000-12 000 рублей.

Запчасти для бюджетных авто стоят от 10 000 рублей, а оригинальные ремни для премиальных моделей могут обойтись в 100 000 рублей.

Можно ли поменять ремень ГРМ самому

Самостоятельная замена возможна, но требует опыта и специальных инструментов. Ошибки при установке могут привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться в сервис.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. ремень ГРМ) — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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