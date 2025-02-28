Идеальные автомобили для большой семьи

Для многодетных семей выбор автомобиля с достаточным пространством и комфортом становится ключевой задачей. В 2025 году бразильский рынок предлагает разнообразные модели — от электрических до гибридных и традиционных ДВС, способные вместить семь и более пассажиров. Рассмотрим актуальные варианты, сочетающие инновации и практичность.
BYD Tan выделяется в сегменте электрических SUV (тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге), ориентируясь на роскошь и функциональность. Модель рассчитана на семерых человек, оснащена полуактивной подвеской, круговой камерой и проекционным дисплеем. Ожидается выход Kia EV9 с запасом хода 434 км, что делает его конкурентом для дальних поездок.
Kia Carnival с восьмиместным салоном и двигателем V6 3.5L (272 л. с.) подойдёт ценителям классического комфорта. Volvo XC90 сочетает мощность гибридной установки (462 л. с.) с эргономикой: даже третий ряд удобен для пассажиров ростом до 170 см.
Среди бензиновых SUV лидируют Chevrolet Trailblazer (207 л. с., 52 кгм крутящего момента) и Jeep Commander с двигателем Hurricane 2.0T (разгон до 100 км/ч за 7 сек). Mitsubishi Pajero Sport предлагает полный привод и алюминиевый дизель мощностью 190 л. с.
Для экономичных покупателей актуальны Chevrolet Spin (обновлённый в 2024 году) и Citroën Aircross 2025 с цифровым климат-контролем. Оба варианта сохраняют доступность без ущерба для базового комфорта.
Разнообразие моделей позволяет подобрать автомобиль под любой запрос: от экологичности электрокаров до мощности дизельных SUV. Это сокращает необходимость во втором авто, снижая нагрузку на дороги и экологию
SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.
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