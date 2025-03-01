Открыли дверь — попали на деньги: одна из самых коварных ошибок водителей

Открытие двери припаркованного автомобиля может привести к неожиданным и неприятным последствиям, особенно если это спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.В подобных ситуациях определение виновника зависит от конкретных обстоятельств.
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Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону
Согласно пункту 12.7 Правил дорожного движения, столкновение движущегося автомобиля с открытой дверью стоящего транспортного средства квалифицируется как ДТП.Однако нюансы определения виновного зависят от деталей происшествия.
Сценарии и ответственность
Открытие двери перед движущимся автомобилем
Описание: водитель припаркованного автомобиля открывает дверь прямо перед проезжающим транспортом.
Ответственность: вина ложится на водителя стоящего автомобиля, так как он не убедился в безопасности манёвра.Ущерб движущемуся транспортному средству покрывается страховой компанией виновника, а ремонт своего автомобиля он оплачивает самостоятельно.
Дверь открыта заранее
Описание: дверь припаркованного автомобиля была открыта, и водитель проезжающего транспортного средства имел возможность заметить препятствие.
Ответственность: если водитель не предпринял попыток объехать препятствие или снизить скорость, он может быть признан виновным за несоблюдение безопасного бокового интервала.В этом случае владелец припаркованного автомобиля получит компенсацию по страховке, а виновник будет устранять повреждения своего транспорта за свой счёт.
Важно помнить, что перед открытием двери необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств, чтобы избежать возможных аварий и связанных с ними последствий.
Уточнения
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).