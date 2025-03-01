PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём

Kia представила свой новый электрический автомобиль EV4, доступный в кузовах седан и хэтчбек. Официальная премьера состоялась 27 февраля 2025 года, и модель уже готова к выходу на рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV6

Дизайн и особенности кузова

Седан EV4 сохранил дизайн, близкий к концептуальной версии 2023 года, с плавными линиями и интегрированным спойлером. Хэтчбек отличается переработанной задней частью, предлагая более спортивный облик. Обе версии оснащены 19-дюймовыми колесами и характерными бамперами в форме крыла, особенно заметными в комплектации GT-Line.

Технические характеристики

EV4 построен на платформе E-GMP с 400-вольтовой архитектурой. Автомобиль оснащен передним электродвигателем мощностью 201 л. с. Предусмотрены два варианта батареи: 81 кВт·ч с запасом хода до 630 км и 58 кВт·ч, обеспечивающая до 430 км пробега. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды с меньшей батареей и 7,7 секунды с большей. Максимальная скорость ограничена 170 км/ч.

Зарядка и технологии

Несмотря на 400-вольтовую систему, EV4 поддерживает быструю зарядку, позволяя восполнить заряд с 10% до 80% за 31 минуту. В салоне установлен 30-дюймовый панорамный дисплей, объединяющий три экрана, а также доступна функция "Vehicle Smart TV" с приложениями для стриминга, такими как Netflix и Disney+. Режим "Rest Mode" обеспечивает комфортный отдых, регулируя освещение и положение сидений.

Безопасность и ассистенты водителя

EV4 оснащен современными системами безопасности, включая ассистента движения по шоссе и систему предотвращения столкновений. Функция "Driver Package F+" использует камеры и радары для предупреждения о возможных опасностях, а система "Direct Grip Detection" следит за удержанием руля водителем. При необходимости звуковые оповещения можно отключить кнопкой на рулевом колесе.

Доступность и цены

Ожидается, что EV4 поступит в продажу во второй половине 2025 года в Европе и Великобритании. Хотя точные цены еще не объявлены, предполагается, что базовая версия будет стоить около 37 000 евро. Кроме того, Kia анонсировала концепт EV2, компактный электрический кроссовер, и PV5, среднеразмерный фургон для коммерческого и пассажирского использования.

Уточнения

PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги.

