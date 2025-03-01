Первые полгода — восторг, а дальше? Вся правда о китайских авто в Казахстане

4:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы китайские автомобили приобретают всё большую популярность в Казахстане. Однако вместе с ростом продаж увеличивается и количество жалоб на их качество.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

В 2024 году Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК (КЗПП МТИ РК) и его региональные департаменты получили 57 обращений, связанных с автомобилями, что составляет около 10% от общего числа зарегистрированных жалоб на транспортные средства (144 обращения).

Основные проблемы, на которые указывают потребители

неисправности коробки передач;

проблемы с электроникой и системой охлаждения;

несоответствие заявленных характеристик реальным показателям.

В некоторых случаях потребители были вынуждены возвращать автомобили обратно в автосалоны. В других ситуациях региональные департаменты, вмешиваясь в конфликт, обязывали автосалоны за свой счёт ремонтировать или заменять дефектные детали.

Распределение жалоб по регионам

Астана (6 жалоб) и Алматы (9 жалоб): наибольшее количество обращений. Департаменты активно участвовали в судебных процессах и переговорах для урегулирования споров.

Акмолинская область (2 жалобы): рассматривались случаи замены двигателя и вопросы, связанные с крупными суммами до 9,99 млн тенге.

Алматинская область (3 жалобы): один автомобиль был обменян, по двум другим возвращены денежные средства.

Актюбинская область (1 жалоба): по решению суда взыскано более 16 млн тенге, включая штрафы и моральную компенсацию.

Атырауская (5 жалоб) и Восточно-Казахстанская области (4 жалобы): оказана правовая помощь, проведены внеплановые проверки, в одном случае возвращено 7,04 млн тенге.

Жетысуская область (3 жалобы): дефекты на сумму 8 млн тенге были устранены, остальные случаи находятся на рассмотрении.

Западно-Казахстанская область (4 жалобы): потребителям возвращено 7,1 млн тенге.

Карагандинская область (3 жалобы): оказана правовая поддержка в подготовке претензий.

Костанайская область (7 жалоб): наибольшее количество обращений по различным маркам; предоставлена помощь в подготовке жалоб и проведении экспертиз.

Мангистауская область (1 жалоба): претензия потребителя удовлетворена.

Павлодарская область (4 жалобы): в одном случае через суд взыскано 11 млн тенге.

Туркестанская область (2 жалобы): проблемы решены посредством письменных обращений.

Северо-Казахстанская область (2 жалобы): один автомобиль отремонтирован, второй случай направлен в суд.

Улытауская область (2 жалобы): вопросы урегулированы до судебного разбирательства.

Шымкент (5 жалоб): в большинстве случаев возвращены денежные средства, одно дело рассматривается в суде.

Рекомендации для покупателей автомобилей

Тщательно изучайте информацию о производителе и модели автомобиля.

Ознакомьтесь с отзывами других потребителей.

Внимательно прочитайте условия гарантии.

Не приобретайте автомобиль без соответствующих документов и гарантии.

При обнаружении дефектов сначала направьте письменную претензию дилеру или продавцу.

Если дилер не ответил в течение 10 рабочих дней или отказался решать проблему, региональные департаменты КЗПП МТИ РК готовы предоставить правовую консультацию, помочь в оформлении искового заявления и, при необходимости, представить интересы потребителя в суде. Жалобу можно подать через систему "Е-otinish".

Уточнения