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Первые полгода — восторг, а дальше? Вся правда о китайских авто в Казахстане

4:08
Авто

В последние годы китайские автомобили приобретают всё большую популярность в Казахстане. Однако вместе с ростом продаж увеличивается и количество жалоб на их качество.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

В 2024 году Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК (КЗПП МТИ РК) и его региональные департаменты получили 57 обращений, связанных с автомобилями, что составляет около 10% от общего числа зарегистрированных жалоб на транспортные средства (144 обращения).

Основные проблемы, на которые указывают потребители

  • неисправности коробки передач;
  • проблемы с электроникой и системой охлаждения;
  • несоответствие заявленных характеристик реальным показателям.

В некоторых случаях потребители были вынуждены возвращать автомобили обратно в автосалоны. В других ситуациях региональные департаменты, вмешиваясь в конфликт, обязывали автосалоны за свой счёт ремонтировать или заменять дефектные детали.

Распределение жалоб по регионам

  • Астана (6 жалоб) и Алматы (9 жалоб): наибольшее количество обращений. Департаменты активно участвовали в судебных процессах и переговорах для урегулирования споров.
  • Акмолинская область (2 жалобы): рассматривались случаи замены двигателя и вопросы, связанные с крупными суммами до 9,99 млн тенге.
  • Алматинская область (3 жалобы): один автомобиль был обменян, по двум другим возвращены денежные средства.
  • Актюбинская область (1 жалоба): по решению суда взыскано более 16 млн тенге, включая штрафы и моральную компенсацию.
  • Атырауская (5 жалоб) и Восточно-Казахстанская области (4 жалобы): оказана правовая помощь, проведены внеплановые проверки, в одном случае возвращено 7,04 млн тенге.
  • Жетысуская область (3 жалобы): дефекты на сумму 8 млн тенге были устранены, остальные случаи находятся на рассмотрении.
  • Западно-Казахстанская область (4 жалобы): потребителям возвращено 7,1 млн тенге.
  • Карагандинская область (3 жалобы): оказана правовая поддержка в подготовке претензий.
  • Костанайская область (7 жалоб): наибольшее количество обращений по различным маркам; предоставлена помощь в подготовке жалоб и проведении экспертиз.
  • Мангистауская область (1 жалоба): претензия потребителя удовлетворена.
  • Павлодарская область (4 жалобы): в одном случае через суд взыскано 11 млн тенге.
  • Туркестанская область (2 жалобы): проблемы решены посредством письменных обращений.
  • Северо-Казахстанская область (2 жалобы): один автомобиль отремонтирован, второй случай направлен в суд.
  • Улытауская область (2 жалобы): вопросы урегулированы до судебного разбирательства.
  • Шымкент (5 жалоб): в большинстве случаев возвращены денежные средства, одно дело рассматривается в суде.

Рекомендации для покупателей автомобилей

  • Тщательно изучайте информацию о производителе и модели автомобиля.
  • Ознакомьтесь с отзывами других потребителей.
  • Внимательно прочитайте условия гарантии.
  • Не приобретайте автомобиль без соответствующих документов и гарантии.
  • При обнаружении дефектов сначала направьте письменную претензию дилеру или продавцу.

Если дилер не ответил в течение 10 рабочих дней или отказался решать проблему, региональные департаменты КЗПП МТИ РК готовы предоставить правовую консультацию, помочь в оформлении искового заявления и, при необходимости, представить интересы потребителя в суде. Жалобу можно подать через систему "Е-otinish".

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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