Бензин АИ-92+ должен продлить жизнь двигателю, но есть одно но: разбираемся, стоит ли его заливать

В последнее время на автозаправочных станциях появился новый вид топлива — бензин АИ-92+. Он стоит немного дороже привычного АИ-92, но дешевле АИ-95. Что же это за топливо и в чём его особенности?
Как пояснили в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр", бензин марки АИ-92+ обладает улучшенными моющими и смазывающими свойствами благодаря добавлению специальных присадок. Это способствует более эффективной работе двигателя и очистке топливной системы.
Однако, по сравнению с АИ-95, использование АИ-92+ может приводить к повышенным детонационным нагрузкам на двигатель, что потенциально ускоряет его износ. Поэтому важно учитывать рекомендации производителя автомобиля при выборе топлива.
АИ-92+ разработан в основном для автомобилей с карбюраторными двигателями. Его применение может незначительно улучшить характеристики работы двигателя и одновременно очищать топливную систему. Однако существенных отличий в динамике движения и мощности по сравнению с обычным АИ-92 не наблюдается.
При выборе бензина для вашего автомобиля следует опираться на рекомендации производителя и учитывать особенности конкретной модели двигателя. Использование АИ-92+ может быть полезным для определённых типов автомобилей, однако важно взвесить все "за" и "против" перед его применением, сообщает tmn.aif.ru.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
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