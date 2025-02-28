Рейтинг автошкол: путеводитель по качественному обучению вождению

Безопасность на дорогах начинается с автошколы: новый рейтинг в помощь начинающим водителям

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Правительство России планирует повысить качество подготовки водителей за счёт публичного рейтинга автошкол. Инициатива, анонсированная премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает оценку учебных заведений по двум ключевым критериям: проценту выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и количеству ДТП с их участием в первые два года после получения прав. Данные будут доступны на специальном портале, где также можно оставить отзывы.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Женщина за рулём

Согласно статистике, только 14% курсантов автошкол успешно проходят экзаменационную проверку без пересдач. Как сообщает URA. RU, эксперты связывают это с низким уровнем преподавания: многие инструкторы не владеют современными технологиями автомобилей, такими как ABS, и не обладают навыками педагогики. Кроме того, отсутствие ответственности за дальнейшие действия выпускников приводит к формальному подходу в обучении.

Мишустин подчеркнул, что культура вождения напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Рейтинг призван стимулировать автошколы к улучшению программ и отсеять недобросовестных участников рынка.

Пётр Шкуматов, представитель ОНФ, поддержал инициативу, отметив, что частые аварии среди новичков свидетельствуют о пробелах в обучении. По его словам, автошколы, чьи выпускники регулярно попадают в ДТП, должны лишаться лицензий.

Автоэксперт Виктор Мартыненко добавил, что проблема носит системный характер. Он указал на нехватку квалифицированных инструкторов, которые совмещают технические знания с психологической подготовкой. Многие педагоги, по его мнению, допускают грубость и не следят за полнотой прохождения учебных часов.

Политолог Алексей Рощин связал низкое качество обучения с коррупцией в системе. Он выразил надежду, что открытый рейтинг поможет гражданам выбирать ответственные автошколы, а не искать пути "формального" получения прав.

Уточнения

Автошкола - образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств. Они делятся на категории:

