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Рейтинг автошкол: путеводитель по качественному обучению вождению

Безопасность на дорогах начинается с автошколы: новый рейтинг в помощь начинающим водителям
2:08
Авто

Правительство России планирует повысить качество подготовки водителей за счёт публичного рейтинга автошкол. Инициатива, анонсированная премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает оценку учебных заведений по двум ключевым критериям: проценту выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и количеству ДТП с их участием в первые два года после получения прав. Данные будут доступны на специальном портале, где также можно оставить отзывы.

Женщина за рулём
Фото: commons.wikimedia.org by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женщина за рулём

Согласно статистике, только 14% курсантов автошкол успешно проходят экзаменационную проверку без пересдач. Как сообщает URA. RU, эксперты связывают это с низким уровнем преподавания: многие инструкторы не владеют современными технологиями автомобилей, такими как ABS, и не обладают навыками педагогики. Кроме того, отсутствие ответственности за дальнейшие действия выпускников приводит к формальному подходу в обучении.

Мишустин подчеркнул, что культура вождения напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Рейтинг призван стимулировать автошколы к улучшению программ и отсеять недобросовестных участников рынка.

Пётр Шкуматов, представитель ОНФ, поддержал инициативу, отметив, что частые аварии среди новичков свидетельствуют о пробелах в обучении. По его словам, автошколы, чьи выпускники регулярно попадают в ДТП, должны лишаться лицензий.

Автоэксперт Виктор Мартыненко добавил, что проблема носит системный характер. Он указал на нехватку квалифицированных инструкторов, которые совмещают технические знания с психологической подготовкой. Многие педагоги, по его мнению, допускают грубость и не следят за полнотой прохождения учебных часов.

Политолог Алексей Рощин связал низкое качество обучения с коррупцией в системе. Он выразил надежду, что открытый рейтинг поможет гражданам выбирать ответственные автошколы, а не искать пути "формального" получения прав.

Уточнения

Автошкола - образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств. Они делятся на категории:

  • B — автомобили, трициклы и квадроциклы, масса которых не превышает 3,5 тонны; можно выбрать обучение на механике или на автомате.
  • А — мотоциклы;
  • С — грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн;
  • D — 9-16-местные автомобили и автобусы с прицепом, а также автобусы с двумя салонами;
  • Е — эта буква используется для дополнения и уточнения транспортного средства.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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