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Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость

2:11
Авто

Испытания беспилотных автомобилей в России привели к 36 дорожно-транспортным происшествиям. Однако из них лишь два случились по вине самих автомобилей. В большинстве случаев ответственность лежала на других участниках движения, а автопилот работал в штатном режиме, лишь изредка требуя вмешательства водителя.

беспилотный грузовик
Фото: Wikimedia Commons by Linneakornehed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
беспилотный грузовик

Тестирование проводится в рамках экспериментальных правовых режимов, действующих в Сириусе (Краснодарский край), Иннополисе (Татарстан) и московском районе Ясенево.

В ближайшее время Минэкономразвития планирует расширить территорию тестирования беспилотников в столице, что требует проработки множества юридических вопросов. Один из ключевых — кто несёт финансовую ответственность за ДТП с участием автономных машин?

Одной из преград на пути массового распространения беспилотников остаётся высокая стоимость их производства. Превращение обычного автомобиля в полностью автономный может удвоить или даже утроить его цену, делая технологию недоступной для массового потребителя.

Тем не менее развитие идёт ускоренными темпами. Согласно прогнозам, к 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году их доля превысит 80%.

В первую очередь технология внедряется в сфере грузоперевозок, где наблюдается острая нехватка водителей. Компании заинтересованы в беспилотниках, поскольку они могут работать круглосуточно, не нарушая режим труда и отдыха.

Дополнительно возникают вопросы, связанные с кибербезопасностью и необходимостью адаптации дорожной инфраструктуры под новые технологии. В декабре 2024 года крупные российские компании начали активный поиск водителей для тестирования беспилотных грузовиков. Основные требования к кандидатам — права на управление грузовым транспортом с прицепом весом более 750 кг и опыт вождения от трёх лет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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