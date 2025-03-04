Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей

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Сегодня выезд на летних шинах зимой кажется безумием, но еще несколько десятилетий назад водители в СССР спокойно обходились без зимней резины. Первые специализированные зимние покрышки появились только в 80-х годах, а до этого автомобилисты использовали один комплект на весь год.

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Как справлялись с дорогами в зимние месяцы

Несмотря на отсутствие специальных шин, аварий тогда было меньше. В городах водители компенсировали недостаток сцепления осторожной ездой, а в сельской местности применяли проверенные методы:

Цепи противоскольжения — их надевали в сложных условиях, чтобы не застрять на заснеженной дороге.

Контролируемый стиль вождения — малое количество автомобилей на дорогах позволяло ехать медленнее и аккуратнее.

Переход на "зимний" комплект — старые шины использовали летом, а новые зимой, что хоть немного улучшало сцепление.

"Снежинка" — первая зимняя резина СССР

Первые зимние покрышки в стране появились в 80-х и назывались "Снежинка". У них не было привычных шипов, но глубокий протектор обеспечивал неплохое сцепление на снегу. Однако позволить себе такую резину могли не все, и многие устанавливали ее только на ведущие оси.

Почему сейчас зимние шины — обязательны

Современные автомобили быстрее, дороги загружены, а стиль вождения изменился. Если раньше можно было компенсировать недостатки шин аккуратностью, то сегодня зимняя резина — не роскошь, а необходимость.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.



