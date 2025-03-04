Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины

При поиске моторного масла для автомобиля многие сталкиваются с рекомендациями производителей, указанных в сервисной книжке. Однако зачастую эти рекомендации являются не столько обязательными, сколько маркетинговыми ходами, направленными на увеличение продаж. Производители моторных масел могут указывать конкретные бренды, что может сбивать с толку водителей.
Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев подчеркивает, что в сервисной книжке важно не только название бренда, но и основные характеристики масла.
Например, для корейского автомобиля может быть указана категория масла SN по API и вязкость 5W30. Это поможет при выборе аналогичного масла без привязки к конкретному бренду.
Сокуев рекомендует ориентироваться на допуски и характеристики, представленные в сервисной книжке. Важно выбирать масла от брендов, которые хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, а также продукцию, произведенную на локальных заводах.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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