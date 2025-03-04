Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины

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При поиске моторного масла для автомобиля многие сталкиваются с рекомендациями производителей, указанных в сервисной книжке. Однако зачастую эти рекомендации являются не столько обязательными, сколько маркетинговыми ходами, направленными на увеличение продаж. Производители моторных масел могут указывать конкретные бренды, что может сбивать с толку водителей.

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Что важно учитывать при выборе

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев подчеркивает, что в сервисной книжке важно не только название бренда, но и основные характеристики масла.

Допускающие стандарты автопроизводителей

Класс вязкости по SAE (Общество автомобильных инженеров)

Эксплуатационные категории международных классификаций, таких как API (Американский институт нефти)

Например, для корейского автомобиля может быть указана категория масла SN по API и вязкость 5W30. Это поможет при выборе аналогичного масла без привязки к конкретному бренду.

Как выбрать подходящее масло

Сокуев рекомендует ориентироваться на допуски и характеристики, представленные в сервисной книжке. Важно выбирать масла от брендов, которые хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, а также продукцию, произведенную на локальных заводах.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



