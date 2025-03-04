Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой

Когда за рулем не ты, а автопилот: как справиться с эффектом 30-го километра

1:52
Авто

Каждая длительная поездка — это серьезная нагрузка для водителя. Несмотря на первоначальную бодрость и подготовленность, после первых 30 километров дороги появляется опасный эффект. Это состояние, когда концентрация внимания снижается, а реакции замедляются, из-за чего повышается риск аварийной ситуации.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Почему это происходит

Эффект 30-го километра обусловлен адаптацией организма к монотонности поездки. Мозг, сосредоточившийся на однотипной задаче, спустя 20–30 минут начинает терять концентрацию. В результате внимание рассеяно, реакции замедляются, что приводит к ошибкам на дороге: пропуск дорожных знаков, недостаточная дистанция или запоздалое торможение.

Как понять, что у вас возник эффект

Если вы заметили, что:

  • ваш взгляд перестал фокусироваться на дороге, а внимание стало рассеянным;
  • вы едете как на автопилоте и не осознаете, как преодолели последние несколько километров;
  • ваши реакции замедлились, и вы не успеваете реагировать на изменения в дорожной обстановке;
  • появилась сонливость — это явные признаки того, что вы столкнулись с этим эффектом.

Как избежать неприятных последствий

  • Меняйте обстановку: Периодически меняйте жанр музыки, открывайте окна, разговаривайте с попутчиками. Это помогает не дать мозгу заскучать.
  • Делайте остановки: Краткие перерывы на отдых — это не только возможность размяться, но и шанс восстановить концентрацию.
  • Изменяйте стиль вождения: Небольшие изменения скорости заставляют мозг включиться и быть более внимательным.
  • Не забывайте пить воду: Усталость и сонливость могут усилиться от обезвоживания. Чистая вода помогает поддерживать бодрость.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату
Советы
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.