Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики

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В Москве начали работать камеры, которые фиксируют нарушения в процессе вывоза строительного мусора. Это стало возможным благодаря нейросетям, которые способны не только отслеживать грузовые автомобили, но и распознавать, что находится в их кузовах.

Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Видеонаблюдение

Данный проект был в тестовом режиме полгода назад, а теперь камеры начали активно фиксировать такие нарушения на регулярной основе. Уже 40 камер ЦОДД подключены к этой системе, что позволяет значительно повысить контроль за вывозом мусора.

Как работает система

Нейросеть, установленная на дорожных камерах, анализирует транспорт, распознает его груз и проверяет наличие разрешений на вывоз строительного мусора.

Штрафы за нарушение

Размер штрафа зависит от типа нарушителя:

Физические лица: от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 тысяч рублей.

Должностные лица: от 15 до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 30 до 40 тысяч рублей.

Юридические лица: от 100 до 250 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 250 до 300 тысяч рублей.

Таким образом, новая система не только помогает улучшить экологическую ситуацию в столице, но и серьезно наказывает нарушителей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

