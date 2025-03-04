Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики

В Москве начали работать камеры, которые фиксируют нарушения в процессе вывоза строительного мусора. Это стало возможным благодаря нейросетям, которые способны не только отслеживать грузовые автомобили, но и распознавать, что находится в их кузовах.
Данный проект был в тестовом режиме полгода назад, а теперь камеры начали активно фиксировать такие нарушения на регулярной основе. Уже 40 камер ЦОДД подключены к этой системе, что позволяет значительно повысить контроль за вывозом мусора.
Нейросеть, установленная на дорожных камерах, анализирует транспорт, распознает его груз и проверяет наличие разрешений на вывоз строительного мусора.
Размер штрафа зависит от типа нарушителя:
Таким образом, новая система не только помогает улучшить экологическую ситуацию в столице, но и серьезно наказывает нарушителей.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.